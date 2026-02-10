IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Радостин Василев: Не приемам Илияна Йотова за човек, който би се борил срещу мафията

Андрей Гюров е „най-малкото зло“ от приелите възможността

10.02.2026 | 19:54 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Лидерът на партия МЕЧ Радосин Василев защити решението си да напусне консултациите при президента Илияна Йотова, като заяви, че не желае да бъде „лицемерен“ и да участва в разговори, в които не вижда морална яснота.

По думите му причините са свързани с биографията и дългогодишни зависимости, които според него възпроизвеждат „олигархично-мутренски модел“ в българската политика.

„Конституцията, направена от Великото народно събрание,  от законодателя в двойно по-голям обем, 470 души, е предвидила, че вицепрезидента заема поста след определени обстоятелства. Когато обаче оставката е, защото президентът е решил да прави партия, ми се струва морално вицепрезидентът да подаде оставка с него и да ходим на избори – президентски или други. А не вицепрезидентът да става президент и една година да работи за своята лична кампания. Това не го считам за морално. И тъй като аз наблюдавам госпожа Йотова реално от 1997 година, от която тя стана говорител на БСП.  Аз не я приемам за човек, който би се борил срещу мафията, обградена от тази мафия. Затова предпочетох преди изборите откровено да ѝ го кажа, като преди това съм се консултирал с цялата партия, с ръководството, а не да бъда лицемерен“, заяви Радостин Василев за bTV.

Радостин Василев направи ясно разграничение между отношението си към Румен Радев и към Илияна Йотова.

„Президентът Радев беше избран. Той заради това получи така голяма подкрепа. Той не беше член на БСП. Но издигнат от БСП. Той е военен, заради това получи тази огромна подкрепа. Не можем с един аршин да ги поставяме. Освен това не съм го виждал в 1991 г. с Митко Гестапо и с Любен Гоцев, кръстника на мафията. Нищо, че съм го виждал на снимки с Гергов и с Ушев, които не са по-различни. Уважавам Радев, защото е избран за президент. И защото твърдо вярвам, че в президентската двойка гласовете бяха за него“, каза още той.

Василев заяви още, че за него БСП е символ на модел, в който липсата на лустрация е позволила на определени икономически и политически зависимости да се възпроизвеждат с десетилетия.

По темата за служебен министър-председател Василев коментира, че Андрей Гюров е „най-малкото зло“ от приелите възможността, като според него той има моралните качества да организира честни избори.

По думите му случаят край Петрохан повдига множество въпроси за действията на полицията и начина, по който се комуникира информацията.

