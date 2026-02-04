Президентът продължава консултациите с парламентарните групи за служебен премиер на 10 февруари

Президентът Илияна Йотова продължава във вторник другата седмица, 10 февруари, провеждането на консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Президентът Йотова ще приеме в президентската институция от 10:00 ч. „Алианс за права и свободи“, от 11:30 ч. – „Морал, единство, чест“ (МЕЧ), и от 13:00 ч. – „Величие“.

Ще направим всичко възможно изборите да бъдат на първата дата след великденските празници, каза по-рано днес президентът Йотова. Първата неделя след тазгодишния Великден е 19 април.

Вчера държавният глава разговаря с ГЕРБ-СДС и „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), а днес - с „ДПС-Ново начало“, „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“ (ИТН). Още в понеделник от „Възраждане“ заявиха, че няма да участват в консултациите.

Според промените в Конституцията от 2023 г., след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, президентът назначава служебно правителство и насрочва избори в двумесечен срок.

Миналата седмица Йотова се срещна с всички потенциални служебни премиери, посочени в Конституцията, петима от тях изразиха готовност да поемат поста - подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев, както и заместник-председателите на Сметната палата Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

След протестите в края на миналата година правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка, а Румен Радев (президент в периода 2017-2026 г.) проведе консултации с формациите в парламента. В началото на тази година Радев връчи три мандата за съставяне на правителство - на ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и „Алианс за права и свободи“, но и трите бяха върнати веднага неизпълнени и стана известно, че ще има предсрочни парламентарни избори. Вотът ще бъде осмият от 2021 г. насам.