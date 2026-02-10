Йотова провежда последният кръг от консултации за служебен премиер

Президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с "Алианс за права и свободи" (АПС), "Морал, единство, чест" (МЕЧ) и "Величие" в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Президентът Илияна Йотова ще приеме в президентската институция първо АПС от 10:00 ч., после МЕЧ от 11:30 ч., а с "Величие" ще разговаря в 13:00 ч

От консултациите досега стана ясно, че предпочитаната дата за извънредните избори е 19 април.

Според промените в Конституцията от 2023 г., след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, президентът назначава служебно правителство и насрочва избори в двумесечен срок.

Миналата седмица Йотова се срещна с всички потенциални служебни премиери, посочени в Конституцията, петима от тях изразиха готовност да поемат поста - подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев, както и заместник-председателите на Сметната палата Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

След протестите в края на миналата година правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка, а Румен Радев (президент в периода 2017-2026 г.) проведе консултации с формациите в парламента. В началото на тази година Радев връчи три мандата за съставяне на правителство - на ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и „Алианс за права и свободи“, но и трите бяха върнати веднага неизпълнени и стана известно, че ще има предсрочни парламентарни избори. Вотът ще бъде осмият от 2021 г. насам.