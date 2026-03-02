Бившият на Бритни, с ирански произход, възхвалява ударите на САЩ

Бившият съпруг на Бритни Спиърс - Сам Асгари - публично подкрепи решението на САЩ да се присъединят към Израел и да нанесат удари по Иран в събота, като дори заяви, че е доволен от смъртта на върховния лидер аятолах Али Хаменей.

Ирано-американският актьор и модел не спести думите си пред фотографи, докато коментира мащабната военна операция. По думите му заличаването на управлението в родината му е "оправдано".

Асгари не се поколеба да приветства конкретно смъртта на Хаменей, заявявайки, че тя е "заслужена" и че той е заслужавал "дори по-голямо наказание от самата смърт".

Аятолах Али Хаменей държеше почти пълен контрол над Иран в продължение на близо четири десетилетия. Той беше известен като безкомпромисен лидер, който потиска опозицията, а управлението му често е обвинявано в лошо икономическо ръководство и изолиране на страната от света.

Сам Асгари заяви, че режимът е трябвало да бъде "демонтиран на всяка цена", но изрази надежда броят на жертвите да остане възможно най-нисък.

По-рано същия ден той сподели подобна позиция и в изявление до TMZ, в което благодари на американските военни за това, че са помогнали "за освобождаването на иранския народ".

"Вашата саможертва защитава свободите, които ми дадоха моя живот и моите възможности. Гордея се, че съм американец", добави той.

В същото време Асгари подчерта, че "войната никога не е нещо добро" и че се моли "за мирен изход, за защита на невинните животи и за бъдеще, в което свободата и мирът побеждават".

Припомняме, че САЩ и израелските отбранителни сили предприеха атаки срещу Иран в събота с цел сваляне на режима в Техеран, след като според американските твърдения страната е започнала отново да изгражда ядрените си мощности, които Вашингтон заяви, че е унищожил миналата година.

Президентът Доналд Тръмп обяви смъртта на Хаменей в Truth Social, като го нарече "един от най-злите хора в историята".