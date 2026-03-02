Лудогорец с нов гаф: Изглежда, че сдава титлата след издънка и с Локомотив Пловдив

Шампионът Лудогорец загуби точки във втори пореден кръг на българското първенство по футбол, след като завърши наравно 1:1 срещу Локомотив (Пловдив) като домакин в мач от 23-ия кръг на efbet Лига. Така "орлите" изостават вече с 12 точки на Левски в битката за титлата, като двата отбора ще се срещнат още този четвъртък на "Хювефарма Арена" в Разград.

Локомотив избра очаквана тактика и се затвори от началото, а логично повечето положения бяха пред вратата на гостите. Петър Станич пръв изпробва рефлекса на Боян Милосавлевич с далечен удар, а секунди по-късно сръбският халф качи топката на главата на Педро Нареси и той стреля над напречната греда.

Севи Идрис не бе далеч от гол за Локо в средата на полувремето, но най-доброто положение бе в 35-ата минута за Лудогорец. Станич отново стреля отдалеч и Милосавлевич отби удара, а топката попадна в Руан Крус пред вратата. Той също бе блокиран на добавка, след което и Станислав Иванов получи възможност да стреля, но и той не успя да вкара. Така първото полувреме завърши наравно.

Втората част започна с положение за Лудогорец, дошло сред грешка на Лукаш Риян от Лудогорец. Той не прецени правилно летежа на топка в наказателното поле и не я изчисти, а тя попадна в Руан Крус зад него. Нападателят на "орлите" обаче не успя да стреля, тъй като бе блокиран от Мартин Русков. Риян се реваншира след точно час игра, когато Квадво Дуа преодоля Милосавлевич с удар от малък ъгъл, но бранителят на Локомотив изчисти топката от голлинията.Четвърт час преди края на мача и Петър Станич не успя да уцели вратата от десетина метра, а Локомотив нанесе големия си удар в ответната атака. Тя се разви по лявото крило, а Жулиен Лами центрира пред вратата и намери Севи Идрис. Той имаше лесна задача и вкара топката в мрежата на Лудогорец от един метър с първия и последен точен удар на Локо в мача.

Лудогорец върна гола в 86-ата минута, когато Ерик Маркус стреля от статично положение от ъгъла на наказателното поле. Топката бе избита от стража на Локомотив в горната греда и рикошетът я изпрати първо в гърба му, а след това и в мрежата на гостите за 1:1. "Орлите" така и не успяха да вкарат втори гол и загубиха точки във втори пореден кръг.

Локомотив няма поражение в четири поредни кръга и заема шеста позиция в класирането с 35 точки. С една повече е Черно море (Варна), а водещата четворка започва с ЦСКА с 40 точки.