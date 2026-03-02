Йотова за конфликта в Близкия Изток: Трябва да се седне на масата за преговори, няма как да се реши с военни действия

Час по-скоро трябва да се седне на масата за преговори, няма как такъв конфликт да бъде решен с военни действия. Това заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти във връзка със ситуацията в Близкия изток.

Тя увери, че диалогът на президентската институция с всички държавни органи не е спирал, включително през уикенда. „Днес направихме едно обобщение. Няма опасност за националната сигурност на България, следим обстановката под лупа“, заяви тя.

Президентът посочи, че най-голямото предизвикателство е прибирането на българските граждани от региона. „Това не може да се случи преди отварянето на въздушното пространство на засегнатите страни. Много се надяваме нормалните авиолинии да заработят и тогава ще имаме възможност за евакуация“, уточни Йотова, като похвали денонощната работа на Министерството на външните работи.

Йотова коментира и срещата ѝ със службите за сигурност за оценка на рисковете пред националната сигурност на България. „В една такава много деликатна и тревожна ситуация колкото повече институции участват, толкова по-добре. Това винаги е била моята политика и затова днес консултативната среща продължи доста дълго, но много детайлно беше обсъдена всяка налична информация“, посочи тя.

Президентът отбеляза, че на този етап няма нужда от свикване на Консултативен съвет по национална сигурност, но подчерта, че такъв орган ще бъде активиран, когато е необходима политическа позиция, „в която да бъде постигнат консенсус от всички участници“.

Йотова изрази готовност парламентарните комисии да получат пълна информация. „Народните представители, които смятат, че е необходимо, могат да инициират свикване на Народното събрание. Те ще имат възможност да изслушат всички участници в съвета за сигурност, както и министъра, във всеки формат, който решат“, добави тя.

Президентът подчерта, че българската институция още в първия ден е призовала за избягване на ескалация. „Мащабите на конфликта се увеличават, както виждаме днес с участието на съседни държави от региона. Но час по-скоро трябва да се седне на масата за преговори, няма как такъв конфликт да бъде решен с военни действия“, каза Йотова.

Тя увери, че координацията между институциите ще бъде засилена и че се работи за създаване на още по-добър механизъм за обмен на информация и вземане на решения в реално време.

