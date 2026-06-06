Гърция измества България като ключов играч на газовия пазар. Това заяви в предаването "Опорни хора" бившият министър на енергетиката Румен Овчаров.

"2016-2017 година говорех, че България от енергиен център на Балканите се превръща в център на кръгово движение, около което всички минават и го заобикалят. Все още се надявам, че това се прави от неразбиране. Като не знаеш, питай. Като не искаш да питаш, прочети. То е казано", посочи енергийният експерт пред Bulgaria ON AIR.

"Най-търсеният продукт, чиято цена е повишена най-много след войната в Иран, е авиационното гориво - с 56% е повишена цената. "Лукойл" има възможност да произвежда 43 хиляди тона на месец. Познайте колко произвежда през март и април - 15 и 18 хиляди тона. Не се случва, защото хората, които той е назначил, и фирмите, които той е избрал да изнасят този продукт, не изнасят авиационно гориво. Те изнасят дизел. И за двата месеца рафинерията е изгубила седем милиона", каза Овчаров.

Овчаров разкри и какви са очакванията му от одита на БЕХ:

"Три са критериите или майлстоните, които ще покажат дали правителството наистина се заема с проблемите в енергетиката - с корупцията в енергетиката. Едното е АЕЦ "Козлодуй", другото е "Лукойл" и третото са вертикалните газови коридори, "Боташ" и т.н.", заключи Румен Овчаров.