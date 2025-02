Украйна няма да приеме никакви мирни споразумения между САЩ и Русия

Президентът Володимир Зеленски каза, че Украйна няма да приеме каквито и да е двустранни споразумения за нейната съдба, постигнати от Москва и Вашингтон в нейно отсъствие.

Украинският президент призова Европа да има място на масата за преговори в края на войната.

“Днес е важно всичко да не върви според плана на (руския президент Владимир) Путин, в който той иска да направи всичко, за да бъдат преговорите му двустранни (със САЩ)“, каза Зеленски пред репортери.

По-рано в страницата си в социалната мрежа Х Зеленски сподели, че е провел дълъг разговор в президента на САЩ Доналд Тръмп.

“Обсъдихме много аспекти – дипломатически, военни и икономически – и президентът Тръмп ме информира какво му е казал Путин”, каза още Зеленски.

I had a long and detailed conversation with President Trump. I appreciate his genuine interest in our shared opportunities and how we can bring about real peace together.

We discussed many aspects—diplomatic, military, and economic—and President Trump informed me about what… pic.twitter.com/flmigxqtbl