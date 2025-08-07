Зеленски посети военни на фронта край Сумск

Украинският президент Володимир Зеленски посети военнослужещи на фронтовата линия в Сумска област. Той се срещна военнослужещи от 225-и Отделен десантен полк в Сумска област, предаде Укринформ.

Командирът на полка се обърна към Зеленски с молба подразделението да прерасне в бригада.

"Говорих с командирите. Докладваха за освобождаването на Андреевка и Кондратовка в Сумска област, за руските опити за контраатаки и за следващите ни стъпки за освобождаване на украинска земя", написа Зеленски в "Телеграм". "Имахме съдържателна дискусия за нуждите, общото ниво на подкрепа и обучението на новобранците и инструкторите.

Командирът на полка поиска подразделението да прерасне в бригада. Ще обсъдя този въпрос с главнокомандващия", добави Зеленски, цитиран от БТА.

Той отбеляза, че военнослужещите от 225-и Отделен десантен полк миналата година първи са влезли в руската Курска област. Зеленски им благодари за службата и резултатите от операцията и ги награди с държавни отличия.