BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 16

Зеленски посети военни на фронта край Сумск

Командирът на полка поиска подразделението да прерасне в бригада

07.08.2025 | 08:20 ч. Обновена: 07.08.2025 | 09:31 ч. 17
Снимка БГНЕС

Украинският президент Володимир Зеленски посети военнослужещи на фронтовата линия в Сумска област. Той се срещна военнослужещи от 225-и Отделен десантен полк в Сумска област, предаде Укринформ.

Командирът на полка се обърна към Зеленски с молба подразделението да прерасне в бригада.

"Говорих с командирите. Докладваха за освобождаването на Андреевка и Кондратовка в Сумска област, за руските опити за контраатаки и за следващите ни стъпки за освобождаване на украинска земя", написа Зеленски в "Телеграм". "Имахме съдържателна дискусия за нуждите, общото ниво на подкрепа и обучението на новобранците и инструкторите.

Командирът на полка поиска подразделението да прерасне в бригада. Ще обсъдя този въпрос с главнокомандващия", добави Зеленски, цитиран от БТА.

Той отбеляза, че военнослужещите от 225-и Отделен десантен полк миналата година първи са влезли в руската Курска област. Зеленски им благодари за службата и резултатите от операцията и ги награди с държавни отличия.

зеленски фронта сумск бригада
Войната в Украйна
