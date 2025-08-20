Зеленски: Русия нанесе удар по газова разпределителна станция

Украинският президент днес заяви, че Русия е нанесла удар по газова разпределителна станция в южната Одеска област. Обстрели бяха насочени и към Черниговска, Харковска и Полтавска области. Общо бяха използвани над 60 дрона и балистична ракета.

“Всички тези удари са демонстративни, които само потвърждават необходимостта от оказване на натиск върху Москва, необходимостта от налагане на нови санкции и тарифи, докато дипломацията не стане напълно ефективна. Благодаря на всички партньори, които помагат за спирането на тази руска война”, написа украинският президент в социалната мрежа Х.

Last night, a drone strike on Okhtyrka in the Sumy region injured 14 people. A family with wounded children – 5 months, 4 years, and 6 years old – sought assistance after the attack. In Kostiantynivka, Donetsk region, a glide bomb strike damaged five apartment buildings, and at… pic.twitter.com/TWRPo4Po6F — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 20, 2025

Зеленски още веднъж каза, че заедно със Съединените щати и Европа, се работи всеки ден за търсене на мир, който да гарантира сигурността. “Нуждаем се от силни гаранции за сигурност, за да осигурим наистина надежден и траен мир”, добави украинският лидер.

Президентът също така каза, че спасителната операция и в момента продължава.