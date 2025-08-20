IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зеленски: Русия нанесе удар по газова разпределителна станция

Спасителната операция продължава и в момента, добави лидерът

20.08.2025 | 13:45 ч. Обновена: 20.08.2025 | 14:23 ч.
Украинският президент днес заяви, че Русия е нанесла удар по газова разпределителна станция в южната Одеска област. Обстрели бяха насочени и към Черниговска, Харковска и Полтавска области. Общо бяха използвани над 60 дрона и балистична ракета.

“Всички тези удари са демонстративни, които само потвърждават необходимостта от оказване на натиск върху Москва, необходимостта от налагане на нови санкции и тарифи, докато дипломацията не стане напълно ефективна. Благодаря на всички партньори, които помагат за спирането на тази руска война”, написа украинският президент в социалната мрежа Х.

Зеленски още веднъж каза, че заедно със Съединените щати и Европа, се работи всеки ден за търсене на мир, който да гарантира сигурността. “Нуждаем се от силни гаранции за сигурност, за да осигурим наистина надежден и траен мир”, добави украинският лидер.

Президентът също така каза, че спасителната операция и в момента продължава. 

 

