Ангел Найденов: В украинското общество има и напрежение

Американският президент даде сигнал, че е готов да участва в гаранции за сигурност в Украйна, като отхвърля възможността Америка да участва с военен контингент. Тръмп с гордост споменава, че САЩ не харчат пари за Украйна, а оръжията се купуват и се разпределят за Украйна през НАТО. Това коментира бившият министър на отбраната Ангел Найденов в предаването "Денят ON AIR".

По думите му Тръмп вече не говори за примирие, което подсказва, че е приел руските условия.

Найденов отбеляза, че ултиматумите изтичат, сроковете се отлагат, а няма наложени санкции по отношения на Руската федерация, откакто Тръмп е на поста президент. Бившият министър на отбраната отбеляза, че украинският президент е заявил готовност за среща с Путин, а от Москва не отхвърлят възможността за такава, но подчертават, че е необходима дълга подготовка и отварят въпроса с легитимността на украинския президент.

"Зеленски, когато се проведат избори, и ако се проведат в условията на война, няма да бъде кандидат за президент. По-скоро би се оттеглил. В украинското общество има и напрежение", заяви Найденов пред Bulgaria ON AIR.

На въпрос възможни ли са избори по време на война, той отговори, че според Конституцията и според решенията на украинския парламент няма как да бъдат проведени избори.

"Путин иска капитулацията на Украйна и връщането на Украйна като част от сферата на влияние на Москва като държава сателит, която би се ползвала с някаква степен на свобода, но без да излиза от сферата на влияние. Иска изтегляне на украинските войски от територията на Донбас. В Луганска област руската армия владее 99%", отбеляза Найденов и добави, че Путин настоява за отхвърляне на идеята за разполагане на войски на НАТО в Украйна.

Според Найденов Зеленски е готов да преговаря по териториални въпроси, но категорично отхвърля възможността за изтегляне на украинските войски от Донецка област.