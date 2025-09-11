Нов закон позволи на младите украинци да напуснат страната, но ще навреди ли това на армията?

Треньорът по плуване Роман Мелник не може да се измъкне достатъчно бързо от Киев. 22-годишният младеж си стяга багажа и се отправя към Чехия, за да започне нов живот. Там завършилият физическо възпитание се надява да започне уроци по плуване, за да си плати престоя. Едва след като събере някакви спестявания, ще се заеме с осъществяването на дългогодишната си мечта да прекоси Атлантика до Флорида или Тексас.

„Цялото ми семейство знае колко много винаги съм искал да се преместя в Европа и в Съединените щати“, казва той в почти празния си апартамент в столицата на Украйна. Повечето от вещите му вече са в куфара. Има само няколко празни чаши, разхвърляни наоколо – останки от прощалното му парти през уикенда. „Разбира се, те са щастливи... но когато посетих родителите си, имаше много сълзи.“

До края на август на Роман изобщо не му беше позволено да напуска Украйна. Когато през февруари 2022 г. започна пълномащабното нахлуване на Русия, военното положение постановяваше, че мъжете между 18 и 60 години – дори тези, които не отговарят на условията за наборна военна служба, която в момента е в сила за лицата на възраст между 25 и 60 години – нямат право да напускат страната.

Президентът Володимир Зеленски обяви, че на младите мъже на възраст между 18 и 22 години вече няма да бъдат забранявано да напускат. А тези, които искат да се върнат, могат да го направят свободно, без риск да бъдат задържани на границата.

„Ако искаме да задържим момчетата в Украйна, наистина е нужно първо да завършат училище тук и родителите им да не ги отвеждат“, обясни президентът Зеленски малко след обявяването. „Именно на тази възраст, в напредналите си години, те губят връзката си с Украйна.“

Никъде тази загуба на връзка не е по-ясна, отколкото в украинските колежи и университети. Шумът в училищния коридор е далеч по-тих сега, като размерът на класните стаи намалява, особено в последната година - често семействата изтеглят момчета от 12-ти клас и ги изпращат в чужбина точно преди да навършат 18 години, което означава, че пропускат завършването на гимназия.

Има по-малко студенти, които се записват в университет. Киевското училище по икономика дори има инициатива „Върнете се у дома“, предлагаща грант, който покрива таксите за обучение и някои разходи за живот за тези, които са напуснали и сега искат да се върнат.

Но Роман не иска да остане. И няма много време за губене, преди да си тръгне. Той навършва 23 години в началото на декември. След това забраната за пътуване отново ще влезе в сила за него.

„Чувствах се малко в капан“, казва той. „Бях готов да се преместя още в деня, в който Зеленски обяви отмяната на забраната, но мама ме убеди да остана за малко, за да мога да се сбогувам с баба и дядо си, с по-голямата си сестра, с всичките си приятели отново.“

Когато се случи пълномащабното нахлуване, Роман си спомня как украинците се втурнаха да защитават страната си срещу Русия. Но сега, повече от три години по-късно, когато войната не показва признаци на спиране и с хора, които познава, които са загинали на фронтовата линия, това чувство на патриотизъм сред приятелите му намалява.

„Не бих избрал да се бия“, казва ми той. „Знам, че Русия нападна страната ми и бих убил за страната си, но само ако армията ме вземе и каже: „Ти си в армията.“

ООН изчислява, че към февруари 2025 г. войната е създала 6,7 милиона бежанци. Други 3,7 милиона са вътрешно разселени. Като цяло населението на Украйна е намаляло с 10 милиона души.

Семейства, страхувайки се за живота си, избягаха от страната. Докато някои се осмелиха да се върнат, особено в градове като Киев, където руските сили бяха прогонени малко след началото на боевете, имаше огромен отлив.

Според данни на Върховния комисар на ООН за бежанците, броят на украинците, които искаха да се върнат у дома, е спаднал до 65% през 2024 г., в сравнение със 77% година по-рано. А броят на тези, които казаха, че определено няма да се върнат, се е увеличил от 5% на 11%.

Постоянно се говори за проблем с човешката сила в украинската армия – колко дълго ще продължи войната и ще има ли достатъчно войници, за да защитят страната? През април миналата година Украйна намали възрастта за наборна военна служба от 27 на 25 години. Но все пак това не е достатъчно.

Украйна е под натиск, като САЩ, според съобщенията, настояват президента Зеленски да намали възрастта за наборна военна служба на 18 години. На тази вече скандална среща със Зеленски в Овалния кабинет миналия февруари президентът Доналд Тръмп заяви, че на Украйна „ѝ привършват войниците“.

В рядка актуализация през декември миналата година президентът Зеленски призна, че 43 000 войници са загинали от февруари 2022 г. насам – този брой очевидно се е увеличил оттогава. Той каза, че 370 000 войници също са били ранени.

Проблемът с човешките ресурси се влоши от ниската раждаемост, която започна през 90-те години на миналия век след разпадането на Съветския съюз и сега се изостри от войната. Раждаемостта в Украйна е най-ниската в Европа.

По-рано тази година правителството предложи едногодишен договор за доброволци на възраст между 18 и 24 години – преди настъпване на възраст за наборна служба – с атрактивна заплата и други привилегии. Но това решение за отмяна на забраната за пътуване на 18-22-годишни изглежда насърчава хората да напускат.

„Малцина очакваха, че мащабно нахлуване ще продължи толкова дълго“, казва политическият анализатор Евгений Магда, директор на Института за световна политика в Киев.

Въпреки това, той не е убеден от новите правила.

„Тук има малко логика и много политика“, казва той пред BBC.

Махда посочва скорошните протести срещу правителството, наречени „картонена революция“, наречени така заради картонените табели, носени от протестиращи, разгневени от правителствения обратен завой по отношение на законопроекта за борба с корупцията.

„Бих казал, че това е опит да се даде на младите хора вентил, за да изпуснат парата - за да могат поне да имат илюзията за бързо пътуване в чужбина“, казва той.

Украинската държавна гранична служба заяви наскоро, че 13 000 души са се опитали да избягат незаконно от страната от началото на годината - някои от тях многократно. Има дори мъже, които плащат на контрабандисти, за да ги преведат през границата.

Денис Ветушко, 24-годишен от Черкаси в централна Украйна, се чувства съвсем различно.

„Няма да се крия от никого“, казва Денис. „Когато започна пълномащабната война, нямах никакви мисли, че трябва да напусна Украйна.“

Семейството му са украински казаци – група, известна като воини и пионери на независимостта в Украйна. Това, казва той, му е помогнало да се определи.

Денис се завърна в родния си град след февруари 2022 г., за да започне да патрулира по улиците и да охранява контролно-пропускателни пунктове. Сега работи като доброволец за Bon Ukraine, която дарява военна техника за бригади на фронтовата линия.

Към тези, които сега искат да напуснат, той е разбиращ.

„Няма да осъждам никого“, казва Денис. „Хората избират безопасността, избират комфорта.“

На граничния пункт Шехини в Западна Украйна млади мъже преминават в Полша, възползвайки се от новите правила.

„Посетих всичко, което можах в Украйна“, казва 22-годишният Михайло, който е на опашката. Той беше благодарен, че правителството промени позицията си относно разрешаването на млади мъже да напуснат. „Когато сте заключени, хората ще се страхуват още повече да се върнат. Ако всичко е отворено, хората ще се върнат." "Виждам само предимства в този закон“, съгласява се 20-годишният ми спътник Володимир. „Брат ми е в Америка, много му липсваме. Иска да се върне.“