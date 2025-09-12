IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 110

Украинска атака предизвика пожар на руско нефтено пристанище

Товарните дейности са били преустановени

12.09.2025 | 19:30 ч. Обновена: 12.09.2025 | 20:07 ч. 19
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Украински дронове преустановиха товарните дейности на руското пристанище Приморск през нощта, предаде служител на украинските разузнавателни служби ССУ, цитиран от Ройтерс.

Той заяви, че атаката е предизвикала пожар на пристанището, смятано за ключов център за износ на руски нефт, но не допълни дали дейностите са все още преустановени.

Свързани статии

Губернаторът на Ленинградска област, където се намира пристанището, обяви по-рано днес, че при атаката са запалени кораб и помпена станция. Той се въздържа от коментари за други щети, като спомена само, че пожарите са били потушени и че няма нефтени разливи. Това е първото по рода си нападение на дронове срещу едно от най-големите пристанища за износ на нефт и гориво, пише БТА. 

Междувременно украински дрон беше свален в близост до атомната централа в Смоленск, без да причини щети или жертви, съобщи филиал на руската държавна корпорация за атомна енергия "Росатом".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Украйна Русия атака пристанище пожар
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem