Зидан ще поеме националния отбор на Франция през 2026 г.

Той ще наследи поста от сегашния селекционер Дидие Дешан

13.09.2025 | 10:45 ч. Обновена: 13.09.2025 | 11:39 ч. 2
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Зинедин Зидан и френската футболна федерация са постигнали принципно споразумение за назначаването му за старши треньор на националния отбор, съобщава El Nacional.

Очаква се 53-годишната футболна легенда да замени Дидие Дешан начело на “петлите“ след Световното първенство през 2026 година. Отбелязва се, че по време на паузата в треньорската си кариера Зидан е отхвърлил редица оферти от различни клубове, тъй като е бил решен да работи само във френския национален отбор.

Зидар беше старши треньор на Реал Мадрид. Той ръководи “белия балет” в периода 2016-2018 година, а след това и между 2019-2021 година.

Пре това време той спечели три пъти Шампионската лига, два пъти испанското първенство, Суперкупата на Испания, Суперкупата на УЕФА и Световното клубно първенство. / БТА

