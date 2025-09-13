Зидан ще поеме националния отбор на Франция през 2026 г.

Зинедин Зидан и френската футболна федерация са постигнали принципно споразумение за назначаването му за старши треньор на националния отбор, съобщава El Nacional.

Очаква се 53-годишната футболна легенда да замени Дидие Дешан начело на “петлите“ след Световното първенство през 2026 година. Отбелязва се, че по време на паузата в треньорската си кариера Зидан е отхвърлил редица оферти от различни клубове, тъй като е бил решен да работи само във френския национален отбор.

Зидар беше старши треньор на Реал Мадрид. Той ръководи “белия балет” в периода 2016-2018 година, а след това и между 2019-2021 година.

Пре това време той спечели три пъти Шампионската лига, два пъти испанското първенство, Суперкупата на Испания, Суперкупата на УЕФА и Световното клубно първенство. / БТА