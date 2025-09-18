IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
45-годишната Винъс Уилямс обмисля участие на Олимпиадата 2028

Ще видим, няма нищо невъзможно, каза тенисистката

18.09.2025 | 15:12 ч. Обновена: 18.09.2025 | 16:10 ч. 7
Снимка: архив, БГНЕС

Американската тенисистка Винъс Уилямс, която навърши 45 години през юни, не изключва участие на Летните олимпийски игри в Лос Анджелис 2028.

"Няма нищо невъзможно, но ще трябва да остана мотивирана, за да остана на корта толкова дълго. Ще видим, няма нищо невъзможно", каза Уилямс, цитирана от Sportskeeda. 

Американката е бивша номер 1 в света. Тя е спечелила 49 титли на сингъл от турнирите на Женската тенис асоциация (УТА), включително трофеи от "Уимбълдън" (2000, 2001, 2005, 2007, 2008) и Откритото първенство на САЩ (2000, 2001). Тя има и 22 титли на двойки от УТА, 14 от които са от Големия шлем.

Уилямс е четирикратна олимпийска шампионка - веднъж на сингъл (2000) и три пъти на двойки (2000, 2008, 2012).

Олимпийските игри през 2028 година ще се проведат от 14 до 30 юли в Лос Анджелис. (БТА)

 

Тагове:

Винъс Уилямс Олимпийски игри Лос Анджелис тенис Лос Анджелис 2028
