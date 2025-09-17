Русия е изправена пред недостиг на газ, тъй като рафинерия след рафинерия изгарят под нарастващата атака на украински дронове.

Доказателства за проблема идват от множество източници. За руснаците е незаконно да споделят изображения на атаки с дронове в социалните медии, но хората все още публикуват видеоклипове на експлодиращи рафинерии . И започваме да чуваме първите намеци в руските социални медии за въздействието на ударите върху ежедневието. Войната на Путин се завръща у дома и ще засегне всички, пише Forbes.

Според официалната руска статистика, бензинът сега е средно 2,66 долара за галон. Никой не вярва на тази статистика, която показва покачване от почти 3% през последния месец. Реалната цифра за средната цена несъмнено е значително по-висока, но тя започва да е без значение. Защото бензинът става все по-труден за намиране.

Според съобщения в руските социални медии преди две седмици в Соколски район на Нижни Новгород, на няколкостотин мили източно от Москва, бензиностанциите са били напълно без гориво от няколко дни. Местните жители са шофирали до съседните градове, за да зареждат коли и туби с гориво.

Оттогава недостигът се е разпространил. Visioner, пишейки в Twitter/X , отбелязва, че недостигът се е разпространил в десет други области - Рязан, Нижни Новгород, Саратов, Самара, Уляновск, Пенза, Ростов, Астрахан, Калмикия и Татарстан.

Институтът за изследване на войната съобщава, че руските държавни медии започват открито да обсъждат недостига на бензин , макар че често го омаловажават и посочват рутинни причини. В края на юли Русия наложи забрана за износ на бензин, уж поради търсенето от „летни пътувания и прибиране на зърно“, според Ройтерс.

Russia: Fuel shortage is spreading throughout the country, not due to anything the West has done, but thanks to Ukrainian drone strikes on oil refineries.

These trucks are queued on the major Moscow-Rostov-Krasnodar highway. pic.twitter.com/8Hx5N0M0DS — Igor Sushko (@igorsushko) August 20, 2025

Забраната за износ не проработи. Опашките за гориво се увеличават, а бензинът често се предлага само на черния пазар, като цените му вече достигат 9 долара за галон. Зареждането на гориво на тази цена би било достатъчно болезнено в САЩ, а в Русия, където средната заплата е около 1200 долара на месец , е още по-лошо.

Дори и при тези темпове все още има много купувачи. Защото, макар че могат да получават само филтриран поглед върху новините, руснаците могат да видят какво се случва с доставките. Ако не купят колкото могат този месец, следващия месец цените ще бъдат още по-високи и намирането на газ ще бъде по-трудно. Някои рафинерии не са доставяли бензин от седмици и проблемът се разпространява.

Украйна подпалва руски петролни съоръжения от почти три години.

Това включва много зрелищни и скъпоструващи удари по резервоари за съхранение и други обекти, но малкият мащаб на атаките означава, че рафинериите са избегнали големи щети. Там, където рафинериите са били повредени, те са били бързо ремонтирани, така че макар атаките да струват на Русия пари, последиците от тях не се усещат широко. Това сега се променя.

През август доклад на фондация „Карнеги“ беше без заобикалки озаглавен „ Може ли Русия да устои на горивна криза, причинена от атаки с украински дронове?“. В него се отбелязва мащабът на руската индустрия и колко трудно би било да ѝ бъдат нанесени щети. В доклада се отбелязва, че всички атаки до тази дата са засегнали само 20% от рафинерия на Русия. Дори ако тези рафинерии не могат да бъдат ремонтирани, Русия разполага с достатъчен излишен капацитет, за да компенсира недостига. Допълнителни щети биха могли да бъдат компенсирани и от внос от Беларус.

Руското правителство има и други възможности, включително облекчаване на стандартите и разрешаване на рафинериите да продават некачествени продукти като моторно гориво. Взети заедно, тези мерки показват колко хлабавост има в системата и защо ударите по рафинериите досега не са имали голям ефект върху бензиностанциите.

Но атаките се засилиха значително през последните няколко седмици. Специалният анализатор „Херсон Кет“ преброи общо 13 нападения през август срещу рафинерии с общ капацитет над 110 милиона тона.

This morning, Ukrainian AJ-22 Foxbat heavy attack drones penetrated over 1,400 km of Russian airspace to hit the Rosneft Ufa oil refinery. Seen here, a Ukrainian AJ-22 slams into the refinery, setting it ablaze. pic.twitter.com/edo0fczE9D — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 13, 2025

В статия от 14 септември Игор Сушко изброи 17 стачки през предходните 45 дни, засегнали 42% от общия рафинерен капацитет на Русия. Сред тях са и нашумели акции, като тази, която удари нефтопреработвателната рафинерия Ново-Уфа – с капацитет 20 милиона тона – на 13 септември .

На 29 август Роберт „Маджар“ Бровди, командир на безпилотните сили на Украйна, заяви, че са намалили производството на гориво на Русия с 20% само за две седмици.

Щетите може да бъдат поправени и прекъсването може да не е постоянно. Но последващите стачки ще нанесат още повече щети. И докато резервоарите за гориво могат лесно да бъдат подменени, голяма част от рафинерийното оборудване е вносно и може да е невъзможно да се подмени поради санкции.

По-тревожно за руснаците е, че с увеличаването на темпото на атаките, противовъздушната отбрана изглежда става все по-неефективна.

За да ударят рафинерията в Улфа, украинските AJ-22 Foxbat – преустроени леки самолети, пълни с експлозиви – трябва да са прелетели поне 900 мили през руското въздушно пространство, преди да се пикират в рафинерията . Това не е високоскоростен самолет и няма стелт способност. Но изглежда е успял да стигне до целта, без да бъде предизвикан.

Радий Хабиров, областният управител, направи изявление относно атаката с дрон срещу Улфа, твърдейки, че обектът действително е бил защитен и че защитниците са изстреляли повече от хиляда картечници (вероятно малък калибър) и 200 патрона от тежки картечници (вероятно 12,7 мм/14,5 мм) по атакуващите дронове. Така една от най-големите нефтопреработвателни предприятия в Русия е защитена може би от няколко пехотни отделения, без нито една ръчна ракета земя-въздух „Игла“ между тях.

За съжаление на Хабиров, Русия е огромна страна и има много стратегически съоръжения за защита. Противовъздушната отбрана вече е изчерпана от три години война; преместването им в рафинерии би оставило зеещи дупки другаде. Железопътните линии, електроцентралите и други обекти, както и въздушните бази и военните цели, се нуждаят от защита.

Междувременно украинските производители Fire Point твърдят, че произвеждат по 100 далекобойни ударни дрона FP-1 на ден или 3000 на месец. Очакват се много повече атаки с дронове в бъдеще.

Умните руски предприемачи ще складират целия газ, който могат да купят, преди да се появи нов недостиг и покачване на цените. Москва и Санкт Петербург ще бъдат защитени засега; както се изрази един коментатор , Путин ще накара останалата част от страната да пътува с магаре и каруца, преди да започне да ограничава горивото в столицата. За останалата част от Русия проблемът е реален и се влошава бързо.