Украйна опроверга твърденията на Путин, че Купянск е обкръжен

Било фантазии

29.10.2025 | 18:07 ч. 11
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Украинската армия съобщи, че твърденията на руския президент Владимир Путин, че град Купянск е обкръжен от руските сили са "фантазии", предаде Ройтерс.

Путин съобщи тази информация за североизточния украински град по-рано днес. 

Оперативната група на украинските обединени сили заяви, че руските войски са в северната част на града, но добави, че твърденията за обкръжаване са неверни.

"Дийп стейт" – проект за картографиране на бойното поле в Украйна въз основа на публично достъпни източници – също не показва Купянск да е обкръжен от руските войски, отбелязва Ройтерс.

украйна покровск путин
