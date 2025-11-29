Русия атакува Киев с ракети и дронове, убит е един човек

При руска атака с дронове и ракети срещу Киев тази сутрин беше убит един човек и 11 бяха ранени, а експлозии и падащи отломки от дронове предизвикаха пожари, предаде Ройтерс, като се позова на официални представители.

Това беше втората атака срещу украинската столица през последните четири дни. Седем души бяха убити във вторник, когато руските сили атакуваха с голям брой дронове и ракети.

Ръководителят на военната администрация на Киев Тимур Ткаченко заяви, че са били нанесени удари на шест места в столицата, като са били засегнати жилищни сгради.

Военната администрация каза, че тялото на един жител е било извадено от развалините на жилищна сграда, в която избухнал пожар. От същата сграда е било спасено едно дете.

Кметът Виталий Кличко заяви, че ударите са предизвикали пожар в долните етажи на висока жилищна сграда западно от центъра на града. Друг пожар е избухнал в централната част на столицата, но е бил бързо овладян.

На публикувани в интернет снимки се вижда най-малко една обхваната от пламъци жилищна сграда и спасителни екипи, работещи около повредени сгради.

