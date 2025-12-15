Кючуков: Форматът на мирните преговори в Украйна е странен

Бившият зам.-министър на външните работи Любомир Кючуков заяви, че нито Тръмп, нито Путин имат интерес преговорите за мир в Украйна да се провалят. Той коментира и готовността на Володимир Зеленски да отстъпи от желанието на Украйна да стане пълноправен член на НАТО.

"Това не е изненада, но е важен момент в хода на преговорите. Демонстрация на конструктивност, но под натиска на САЩ, както и според развитието на ситуацията на фронта. Формулировката "справедлив мир" е заменена с "достоен мир", отбеляза пред БНР Кючуков.

"Под "справедлив мир" се имаше предвид възстановяването на териториалната цялост на Украйна изцяло. Включваха се съответните репарации от руска страна и понасяне на отговорност. "Достоен мир" означава Украйна да не бъде поставена на колене в ситуация на поражение”, каза дипломатът.

Кючуков добави, че има базисни параметри, които ще фигурират във всяко едно споразумение, ако се стигне до такова. “Териториите, които в момента са под руски контрол, ще останат под такъв, но няма да бъдат юридически признати за част от Русия от украинска страна”, обясни бившият зам.-министър.

Гаранции за Украйна

“Другото са гаранциите за Украйна и за това, че войната няма да бъде отново подновена след време. Това означава две неща - първо без членството в НАТО, второ - без войски на НАТО в Украйна. Акцентът се премества от гаранции по суша върху гаранции по въздух и море. Русия още не се е произнесла отрицателно по този вариант”, каза Кючуков и добави, че форматът, под който се водят мирните преговори, е странен.

"Преговарят съюзниците, Русия получава предложенията за одобрение, но САЩ не са просто посредник. Те са заинтересован участник, залагащ собствени геополитически и икономически интереси, включително бъдещо преконфигуриране на световната архитектура на сигурност. Основен партньор за тях е Русия, а войната в Украйна е полето, върху което се провежда тази геополитическа игра”, обясни в предаването “Преди всички” експертът.

Кючуков анализира и причините да се стигне до смъртоносния атентат в Австралия по време на еврейския празник Ханука.

"Това, което войната в Газа генерира, е омраза за поколения напред. Има огромен риск тя да обхване и други страни. Трябва да се търси трайно решение на конфликта в Близкия изток".

Според бившия зам. - външен министър това минава през създаването на Палестинска държава.