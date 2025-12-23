Украинските сили се изтеглиха от Сиверск

В района на град Сиверск руските нахлуващи сили, имайки значително предимство в жива сила и техника, продължават настъпателните си операции. За да запазят живота на личния състав и бойната ефективност на подразделенията, украинските защитници са се изтеглили от населеното място.

Според Укринформ, това е съобщено от пресслужбата на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна във Facebook.

“Тежките боеве близо до Сиверск продължават. Руските окупатори имат значително предимство в жива сила и техника и въпреки значителните загуби продължават активните настъпателни операции. За да запазят живота на нашите войници и бойната ефективност на подразделенията, украинските защитници се изтеглиха от населеното място. По време на боевете за Сиверск, Силите за отбрана на Украйна изтощаваха врага и всеки метър от града идваше с висока цена за агресора“, се казва в изявлението.

Отбелязва се, че нашествениците са успели да напреднат благодарение на значителното си числено превъзходство и постоянния натиск от малки щурмови групи при трудни метеорологични условия.

Градът остава под огневия контрол на украинските сили. Нахлуващите войски в града са атакувани, логистиката им е нарушена, а вражеските части са блокирани, за да се предотврати по-нататъшното им настъпление.

Пресслужбата също така подчерта, че украинските отбранителни сили продължават да изпълняват бойни задачи в посока Славянск. Вземат се всички мерки за намаляване на настъпателния потенциал на вражеските части и формирования.

От началото на деня са регистрирани общо 67 бойни сблъсъка по цялата фронтова линия, като руските сили продължават да съсредоточават основните си усилия в Покровското направление.