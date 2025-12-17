Какво знаем за руската офанзива в Сиверск, ключов пост в Донбас ВИДЕО

Подновената руска офанзива срещу фронтовия град Сиверск в Донецка област предизвика седмици на тежки боеве, въпреки че Москва твърди, че градът вече е паднал. Натискът привлече ново внимание към Сиверск, малък, но важен аванпост, който руските сили се опитват да превземат от края на 2022 г.

Първо, на 1 септември, Дмитро Запорожец, говорител на 11-ти армейски корпус, заяви пред украинската телевизионна мрежа "Суспильне“, че се очаква Русия да започне офанзива в района, за да установи плацдарм.

Очакваната ескалация стана очевидна няколко седмици по-късно, на 25 ноември, когато украинската разузнавателна група с отворен код DeepState съобщи за рязко увеличение на руските атаки и нахлувания в градската зона на града.

След това, във видеоклип в YouTube от 10 декември, съоснователят на DeepState Роман Погорилы заяви, че ситуацията се е влошила, когато руските сили започнаха да проникват в Сиверск от множество посоки.

Всичко започна с проникване на вражески части в града от фланговете, особено от юг. По-късно те настъпиха и от изток, близо до Верхнекамянске. Въпреки че 54-та украинска бригада успя да задържи линията там дълго време, врагът в крайна сметка започна да навлиза в самия град“, каза той.

На следващия ден, на 11 декември, Кремъл обяви, че руските войски са превзели пълния контрол над Сиверск. Украински официални лица и военни анализатори отрекоха твърдението. Към средата на декември ситуацията остава нестабилна и напрегната.

Ситуация на място

Три дни по-късно, на 13 декември, "Украинска правда“ съобщи, че руските сили са проникнали в голяма част от Сиверск, позовавайки се на военни източници, които предупреждават за критична ситуация. Те отбелязват, че река Бахмутка се е превърнала в естествена бариера и вероятно ще служи като последна отбранителна линия на града.

Това повтаря по-ранни забележки на Похорили, който вече беше посочил значението на реката в по-ранното си видео в ">YouTube.

"Река Бахмутка се превърна в основна пречка за врага. В момента тя е активната линия на бой. Въпреки че има опити да се премине – дори под мостовете – украинските сили продължават да нанасят удари по вражеските войски, които се опитват да се укрепят отвъд нея“, обясни той.

Войските на място заявиха, че боевете в Сиверск продължават и признават, че ситуацията остава мрачна за украинските сили, въпреки че градът не е паднал.

На 14 декември Максим Бутолин, главен сержант на 54-та отделна механизирана бригада – поделението, ръководещо отбраната на Сиверск – заяви по националната телевизия, че "да се говори за пълен контрол над града е невъзможно“.

Бутолин и Похорили отбелязаха, че руските части често използват мъгла, дъжд и снеговалеж, за да се движат на малки групи и да се окопяват в мазетата на жилищни сгради.

Два дни по-късно, на 16 декември, бригадата съобщи, че боевете в града все още продължават.

"Сиверск остава под постоянен вражески натиск: някои се опитват да проникнат в града, докато други се движат по подстъпите му с надеждата да се закрепят. Но за тях всичко завършва по един и същи начин всеки път“, съобщи бригадата във Facebook.

Защо Сиверск е важен?

Преди пълномащабното нахлуване, Сиверск е бил дом на около 10 хиляди души. Оттогава градът е до голяма степен обезлюден, като местните власти оценяват, че са останали само няколкостотин цивилни.

Въпреки скромните си размери, Сиверск играе ключова роля в отбраната на Украйна в северната част на Донецка област.

Градът помага за защитата на по-големите градски центрове Славянск и Краматорск - основните бастиони на така наречения "крепостен пояс“ на Украйна, който Москва не успя да превземе в продължение на близо четири години боеве и който сега е във фокуса на засилващите се мирни преговори.

Руските сили се опитват да напреднат към Сиверск от юли 2022 г., след падането на Северодонецк и Лисичанск.

В продължение на повече от три години боеве оттогава Сиверск е една от най-стабилните части на фронтовата линия, въпреки интензивността на боевете в близките райони, като руските войски успяват да напреднат само с около 19 километра.

Въпреки това, Похорилий предупреждава, че падането на Сиверск, макар и все още да не е завършено, е реален риск.

"В един момент може да се събудим и да открием, че целият град е в червената зона. Ето защо е необходимо спешно повече внимание и подкрепления. Дори 54-та бригада признава, че са необходими допълнителни резерви и подкрепа, за да се задържи този сектор, който те защитават от години“, каза той.