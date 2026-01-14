Без ток и вода и -19°C: Киев търси облекчение от руските удари и студа

На крайградска киевска жп гара два вагона, боядисани в синьо-бялата ливрея на Украинските железници, стоят на главния перон, дизеловите им двигатели работят, докато вали сняг. Влакът не отива никъде, но предоставя жизненоважна услуга за десетки хора, останали без електричество и основни неща като течаща вода или отопление.

Това са украинските "Влакове на непобедимостта", предназначени да повишат обществения дух и да осигурят известен комфорт, тъй като суровата зима съвпада със засилващите се руски атаки.

В един от вагоните Алина седи и наблюдава как малкият ѝ син Тарас играе с играчки, предоставени от международни благотворителни организации, които помагат за осъществяването на услугата.

"Зима е и навън е доста студено", казва Алина, като донякъде подценява ситуацията. С ефекта на студения вятър температурите тази седмица в Киев достигнаха -19°C. Невероятно студено е. "Живея в нова сграда на 17-ия етаж, но нямаме асансьор, електричество и водоснабдяване."

Докато Тарас си играе с играчките, тя добавя, че това е и сравнително безопасно и удобно място за дъщеря ѝ да се среща с приятели.

Влакът е и добре дошло развлечение за Алина, чийто съпруг работи по цял ден във фабрика, но тя изведнъж започва да заеква и да плаче, докато разказва пред BBC за 54-годишния си баща, който е убит на фронта преди две години в лятна офанзива близо до Бахмут.

Докато се овладява, Алина споделя, че определено ще се върне тук и приветства облекчението, което влакът носи от времето и нощните руски удари.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обвини Русия, че умишлено използва суровата зима, за да атакува електроцентрали, съоръжения за съхранение на енергия и друга критична инфраструктура. Кметът на Киев, Виталий Кличко, донякъде противоречиво тази седмица предложи жителите на града, които могат, да напуснат Киев, за да облекчат натиска върху критично важните ресурси.

Този коментар беше приет от Русия като знак за примирение и пораженчество.

Но въпреки тези очевидни трудности, повечето хора в Киев остават стоически настроени и са готови да се примирят с тях.

За Юлия Михайлюк, Игор Гончарук и техния едногодишен син Маркиян това означава да отопляват строителни тухли на газова печка, за да се опитат да затоплят останалата част от малкия си апартамент. Домът, който се намира в стар жилищен блок от съветската епоха на източния бряг на река Днепър, е за временно обитание, защото собствената им къща беше частично повреден при руска атака миналия август.

"Имаме електричество днес от около четири минути", казва ми Игор. "Всичките ни зарядни станции и power bank-ове нямат останала енергия."

"За първи път от известно време имаме истинска зима в Украйна", казва Юлия донякъде иронично. "С този студ от -12 до -16 и без отопление, апартаментът скоро ще изстине."

Големите батерии, които двойката е купила, както много от жители на града, за да ги зарежда, когато електричеството се върне, не са от полза, когато става въпрос за отоплителни уреди, защото се изтощават много бързо.

Засега обличането на бебето в няколко слоя дрехи е единственото решение, но Юлия казва, че през уикенда ще се вслушат в призива на кмета Кличко и временно ще се преместят от Киев в дома на родителите ѝ извън града, въпреки че тя твърди, че това е решение, което са взели за себе си, а не заради натиск от кметството.

Енергийната криза не е единствената причина за преместването. Точно срещу двора на новия им временен дом, скорошен руски удар с дрон удари жилищен блок, като сериозно повреди няколко къщи.

Проблемите на Киев се изострят от факта, че е понесъл толкова много руски въздушни удари срещу домове и критични инфраструктурни обекти и, като дом на повече от три милиона души, недостигът на електроенергия засяга много хора.

Последните руски атаки срещу енергийни инсталации в столицата и други големи градове имат кумулативен ефект, който е много по-лош от преди.

Кличко заяви, че ударите в понеделник вечерта са причинили най-лошото прекъсване на електрозахранването, което градът е виждал досега, а във вторник повече от 500 жилищни сгради все още са били без ток.

"В сравнение с всички предишни зими, ситуацията сега е най-зле", каза Олена Павленко, президент на базирания в Киев мозъчен тръст DiXi Group, пред уебсайта Kyiv Independent. "Всеки път е по-трудно да се възстановим. Всичко е под лед. Ремонтите на кабели и мрежи сега са два до четири пъти по-сложни."

Денонощно и в целия град инженери от частни енергийни компании и общинските власти ремонтират електроцентрали, директно засегнати от руски удари, или инсталации, косвено засегнати от тях.

В една студена сутрин издръжливи инженери използват механични багери и работещи с голи ръце, за да локализират и ремонтират повредени захранващи кабели, които обслужват огромните многоетажни жилищни блокове на източния бряг на реката.

Градските власти многократно са молили хората и бизнеса да не използват устройства с висока консумация на енергия, защото те използват толкова много енергия и когато електрозахранването се възстанови, скокът в търсенето на енергия води до колапс на системата - откъдето идва и повредените захранващи кабели, които имат нужда да се ремонтират.

Но отговорният инженер признва пред BBC, че това е временно решение.

"Ще отнеме години и години. В момента работим буквално в аварийни режими", казва Андрий Собко от ремонтния екип на DTEK Grids. "Оборудването буквално работи на критичните си параметри, така че поне жителите да имат светлина."

Докато войната се проточва, е трудно да се намери някой в ​​Украйна, който да не е бил пряко засегнат от конфликта

Станислав или "Стас" също е слязъл до влака на непобедимостта, за да се стопли, да се срещне с приятели и да зареди телефона си. 11-годишното момче казва, че в дома му е много студено и наскоро в апартамента на семейството не е имало ток в продължение на 36 часа.

Той си спомня с яснота първия ден на войната преди почти четири години, когато е видял ярки проблясъци в небето - "ярка сфера" - докато Русия е започнала атаките си.

В днешно време заплахата от руски дронове го държи буден през нощта.

"Когато чуя нещо летящо е наистина страшно, защото не знаеш дали ще експлодира сега или ще продължи да лети и ще оцелееш", сполделя той, като е откровен за влиянието на войната върху неговото поколение. "Забравям времената, когато нямаше война, не помня тези моменти – животът е труден", казва Стас с широка усмивка и забележително жизнерадостно поведение"

Във влака има всякакви хора, които търсят топлина, утеха или компания. Възрастна дама казва пред BBC че нейният дискомфорт е нищо в сравнение с това, което търпят войниците на фронта. Разговорът й с BBC обаче внезапно е прекъснат, когато познатият висок звук на предупреждение за въздушна тревога прозвучава по телефоните ни.

Кондукторът нарежда на всички да слязат от влака и ги насочва към заслон, на около километър разстояние. Повечето се отправят към дома си, към студа и прекъснатите си електрозахранвания, но всички, включително Стас и Алина, казват, че ще се върнат утре.

Всички в Киев се държат смело.

Тази изключително студена зима, дори по стандартите на украинците, няма да продължи повече от няколко месеца и енергийната криза ще отшуми. Това, от което повечето хора се страхуват, е, че въпреки известен оптимизъм в края на миналата година, няма край на самата война и неизбежната загуба на човешки живот.