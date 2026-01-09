IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кметът на Киев призовава жителите да напуснат столицата, ако имат възможност

Половината от домакинствата са без отопление след масивна руска атака

09.01.2026 | 15:40 ч.
Половината от жилищните сгради в Киев, почти 6000, в момента са без отопление, след като инфраструктурата в столицата беше повредена при мащабна руска атака.

"Общинските служители свързаха социалните заведения – по-специално болниците и родилните домове – с мобилни котелни. И заедно с енергетиците работят за връщане на електрозахранването и топлоснабдяването до домовете на жителите на Киев“, каза кметът Виталий Кличко в Telegram, цитиран от украинските медии.

Кметът на Киев добави, че комбинираната атака срещу Киев в нощта на 8 срещу 9 януари е била най-болезнената за критичните инфраструктурни обекти на столицата.

"Градските служби работят в извънредни условия. И за съжаление се прогнозира, че метеорологичните условия ще бъдат трудни през следващите дни.

Призовавам също така жителите на столицата, които имат възможност временно да напуснат града и да отидат там, където има алтернативни източници на електроенергия и топлина, да го направят“, заключи Кличко.

