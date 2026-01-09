Кметът на Киев призовава жителите да напуснат столицата, ако имат възможност

Половината от жилищните сгради в Киев, почти 6000, в момента са без отопление, след като инфраструктурата в столицата беше повредена при мащабна руска атака.

"Общинските служители свързаха социалните заведения – по-специално болниците и родилните домове – с мобилни котелни. И заедно с енергетиците работят за връщане на електрозахранването и топлоснабдяването до домовете на жителите на Киев“, каза кметът Виталий Кличко в Telegram, цитиран от украинските медии.

Кметът на Киев добави, че комбинираната атака срещу Киев в нощта на 8 срещу 9 януари е била най-болезнената за критичните инфраструктурни обекти на столицата.

"Градските служби работят в извънредни условия. И за съжаление се прогнозира, че метеорологичните условия ще бъдат трудни през следващите дни.

Свързани статии След руската атака с "Орешник": Зеленски привова за реакция от страна на САЩ

Призовавам също така жителите на столицата, които имат възможност временно да напуснат града и да отидат там, където има алтернативни източници на електроенергия и топлина, да го направят“, заключи Кличко.