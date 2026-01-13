След руските удари: Супермаркети и общественият транспорт в Киев са в колапс

Около 70% от Киев е без електричество след поредния масиран руски удар през нощта на 13 януари, като "Укренерго“, държавният оператор на електропреносната мрежа, заяви, че силите на Москва се стремят да "изключат града“.

Вече изправен пред хроничен недостиг на електроенергия при температури под -22 градуса през следващите дни, последната атака идва само четири дни след последното масово нападение срещу гражданска инфраструктура.

Експлозии на балистични ракети разтърсиха столицата на Украйна около 1:10 ч. местно време на 13 януари. Допълнителни експлозии бяха чути и около 8:30 ч. местно време.

Съобщава се, че киевските предградия Буча, Хостомел и Ирпин са останали без ток и течаща вода след руски удари. Аварийни прекъсвания на електрозахранването също са въведени до голяма степен в Киев и части от Киевска област, съобщи "Укренерго“.

"Руснаците се опитват да откажат града и да принудят хората да се изнесат навън (от Киев)“, каза Виталий Зайченко, главен изпълнителен директор на "Укренерго“, пред Kyiv Independent, посочвайки, че редица подстанции са били ударени през нощта и "70% от Киев е без електричество“.

"Имаме информация, че Русия е готова да започне следващата вълна от атаки с крилати ракети“, добави той.

ДТЕК, най-голямата частна енергийна компания в Украйна, заяви, че нейната топлоелектрическа централа е била атакувана отново, като оборудването в съоръжението е повредено в резултат на удара. Компанията отбеляза, че това е осмата атака срещу нейните топлоелектрически централи от октомври миналата година.

Веригите супермаркети Novus и Silpo обявиха, че ще затворят някои магазини в столицата поради енергийната криза. Властите в Киев заявиха, че трамваите в града се заменят с автобуси.

Според украинските военновъздушни сили, Русия е изстреляла 18 балистични ракети, седем крилати ракети, както и 293 дрона тип "Шахед“. Енергийната инфраструктура в Харковска, Запорожка и Днепропетровска области също е била цел.

Комбинирана ракетна атака и атака с дрон в покрайнините на Харков уби най-малко четирима души и рани шестима други, съобщиха регионалните власти на 13 януари.

Преди това, през нощта на 9 януари, Русия извърши масирана ракетна атака и атака с дрон, убивайки 4 и ранявайки 24 други в Киев. Вследствие на това столицата на Украйна остана без електричество, отопление и течаща вода точно когато наближаваха едни от най-студените зимни дни.

Приблизително 6000 сгради в града останаха без ток. Към 12 януари около 800 жилищни сгради остават без електричество, докато екипи работят по възстановяването на електрозахранването, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко.

"Може би това не беше най-лошата атака, но това е най-лошото въздействие, което сме виждали. В сравнение с всички предишни зими, ситуацията сега е най-лошата“, каза пред Kyiv Independent Олена Павленко, президент на киевския мозъчен тръст DiXi Group, фокусиран върху енергетиката.