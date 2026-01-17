Цената на войната: Украинското военно гробище не спира да расте

На гробището, исторически известно като Марсовото поле, море от знамена се вее и вълнува на вятъра, а имената се появяват по-бързо, отколкото градът може да им направи място.

"Това е място, където веднага виждате цената на тази война, на съпротивата на Украйна", казва фотографката Анастасия Смоленко, която се връща тук няколко пъти месечно.

Въпреки тежестта на загубата, която представлява, гробището е и мярка за достойнство за много от местните жители на Лвов. Смоленко описва как сбогуванията започват в гарнизонната църква, преминават през главния площад на града и завършват тук, сред гробовете.

"Не всеки град изпраща толкова достойно своите герои“, казва тя. Ритуалът е важен – той налага ред в кошмарната реалност, която иначе изглежда безкрайна.

Самата земя носи памет на пластове. Дзвинка Балинска, служител на гробище, обяснява, че тази територия е служила като военно гробище от Първата световна война насам. Империите са падали, войните са се завръщали, имената са били сменяни, но земята е оставала за войниците. Днес официално е известно като Полето на почетните погребения, част от комплекса на гробището Личаков.

Тези, които работят тук, често го описват като неочаквано спокойно.

"Тук има хора, които доброволно са дали живота си за Украйна, и аз се чувствам спокойно тук. Не знам, може би звучи странно, но се усеща топло. Например, в тази част на гробището, където сме сега, когато духа вятър, всички знамена се веят, но вътре няма студ", разказва Балинска.

"Синът ми е погребан тук, беше единственото ми дете - всичко, което имах“, казва Лилия Дорош, майка на паднал войник.

През едва 23-те години от живота му, три от тях са били заети не с изграждането на кариерата му, с женитбата или с установяването на дом, а с участието му във война. Тя мечтае да посети Испания, което той така и не успял да направи, и да вземе портрета му със себе си, за да може той да „види света през нейните очи“.

Страхът от това, че мястото ще свърши, е постоянен. Гробището е препълнено докрай. Самата памет се е превърнала в бойно поле. Близо до гробището, плакати гласят: "Войната е имена".

Снимка, име, определено място за стоене - това е най-важното. И все пак градът обсъжда преустройството на гробището и поставянето на казашки кръстове на всеки гроб, срещу което някои членове на семейството са против.

Мариана Веселовска, сестра на паднал войник, казва: "Реалността не съответства на това. Родителите сега се борят, за да запазят паметта на децата си. Този проект не е за паметта".

The cemetery is the only thing that unites Ukraine now - VP Minister of Community Development Oleksii Kuleba.

Роман Харивски координира погребения от февруари 2022 г. Всяко от тях следва един и същ военен ритуал. Няма разлика в ранга, казва той – няма йерархия в смъртта. „Погребваме всеки герой по една и съща церемония.“ За него Марсовото поле е не само скръб, но и светлина. „Хората трябва да идват тук не за да плачат, а за да събират сили.“

И все пак тежестта на загубата е неизбежна. "Всеки ден гледам в очите на майка или съпруга и там има празнота“, казва Харивски.

Марсовото поле е едновременно гробище и жизнено пространство, където мъртвите се задържат в имена, снимки, знамена и тихите рутини на онези, които идват да си спомнят. Това е място на загуба, на съпротива, на ритуал – и на чакане.

Тъй като става все по-ясно, че Русия няма реално желание да сложи край на войната, гробовете ще продължат да се умножават и не само Лвов, но и всеки украински град ще трябва да намери начин да задоволи нуждата от пространство. Това е мълчаливо разплащане, от което никой градски площад или улица не може да избегне. Всяко ново име е напомняне, че жертвите далеч не са приключили, че още животи ще бъдат прекъснати и че цената на борбата на Украйна ще продължи да бъде написана, на открито, за да я видят всички.

Мариана Хобиак, чийто съпруг е погребан тук, казва, че погребаните са го направили с цел – да защитят страната си. Смъртта им е носила смисъл, но животът им, прекъснат от руската инвазия, е трябвало да има много повече.

"Въпреки че всички сме тук физически – душите ни вече са отишли ​​някъде другаде"...