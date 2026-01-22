Тристранна среща в ОАЕ: На масата сядат американци, руснаци, украинци

Украински и руски екипи "ще проведат първата си тристранна среща с американски представители в Обединените арабски емирства", заяви украинският президент Володимир Зеленски, съобщава Ройтерс.

Очаква се срещите да се състоят в петък и събота, добави украинският лидер след като изнесе реч на Световния икономически форум в Давос.

Зеленски добави, че е обсъдил напредъка в мирните преговори и доставките за противовъздушната отбрана по време на "продуктивна" среща с американския си колега Доналд Тръмп в Давос.

“Това ще бъде първата тристранна среща в Емирствата. Руснаците трябва да бъдат гооти за компромиси“, каза още Зеленски.

"Обсъдихме работата на нашите екипи и практически всеки ден има срещи или комуникация", написа Зеленски в социалната мрежа, добавяйки, че документите, по които се водят преговори между Киев и Вашингтон, "сега са още по-добре подготвени".

"Предишната ни среща с президента Тръмп помогна за укрепването на защитата на нашето въздушно пространство и се надявам, че този път ще я засилим още повече.

Украинският президент критикува реакцията на Европа по спора със САЩ за Гренландия, като заяви, че Старият континент трябва да прояви повече смелост. Зеленски описа Европа като "фрагментиран калейдоскоп" от малки и средни сили.

"Вместо да поеме водеща роля в защитата на свободата по целия свят, особено когато фокусът на Америка се измества другаде, Европа изглежда изгубена в опитите си да убеди президента на САЩ да промени позицията си", каза Зеленски в пламенна реч на Световния икономически форум. / БТА