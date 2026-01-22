Зеленски и Тръмп разговаряха около час, срещата била "добра"

Президентът Володимир Зеленски проведе разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп в Давос в кулоарите на Световния икономически форум, на фона на застоял дипломатически опит за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.

Срещата отбеляза първите лични разговори между лидерите тази година и се проведе в момент, когато специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф се подготвя за разговори с руския президент Владимир Путин по-късно днес.

Срещата Тръмп-Зеленски продължи около час. Съветникът на президента на Украйна Дмитро Литвин определи срещата "добра“. Тръмп и Зеленски проведоха разговор на четири очи.

Двамата президенти не направиха никакви коментари пред пресата преди срещата, въпреки че Зеленски е планирал да се обърне към форума в 14:30 ч. централноевропейско време, пише Kyiv independent.

Тъй като напредъкът остава неуловим, Тръмп обвини както Москва, така и Киев за забавянето на усилията за постигане на споразумение, твърдейки, че нито една от страните не е показала достатъчна гъвкавост.

Москва не показа ясна готовност да се ангажира с мирния план между САЩ и Украйна, финализиран през декември, въпреки че потвърди, че е получила клаузите.

Президентът на САЩ определи като добра срещата си с украинския държавен глава Володимир Зеленски в Давос и призова за прекратяване на войната, която Русия води срещу Украйна.

„Тази война трябва да приключи“, заяви Тръмп в отговор на въпрос какво е посланието му към руския президент Владимир Путин, който по-късно ще се срещне в Москва с пратеника на американския лидер. Той допълни, че разговорът със Зеленски е преминал добре и че предстои да се види какъв ще бъде резултатът от него.