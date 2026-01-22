Зеленски "яхна метлата", атакува Европа: Не казва нищо, не изглежда "велика сила"

Украинският лидер Володимир Зеленски разкритикува неспособността на Европа да се фокусира и да реагира на предизвикателствата. Той дори даде за пример протестите в Иран, казвайки, че е имало "толкова много разговори за протестите в Иран, но те са се удавили в кръв", тъй като "светът не е помогнал достатъчно на иранския народ", понеже "всички са били разсеяни от празненствата по Коледа и Нова година".

"Докато политиците се върнат на работа и започнат да формират позиция там, аятолахът вече е убил хиляди. И какво ще стане в Иран след това кръвопролитие? Ако режимът оцелее, той изпраща ясен сигнал на всеки побойник, убий достатъчно хора и ще останеш на власт", заяви той.

Той противопоставя неспособността на ЕС да остане фокусиран и да бъде ефективен с операцията на Тръмп във Венецуела, казвайки, че въпреки всички различни мнения за това, Мадуро е съден в Ню Йорк, "а Путин не е".

"А това е четвъртата година от най-голямата война в Европа след Втората световна война. И човекът, който я е започнал, не само е свободен, но и все още се бори за замразените си пари в Европа", допълни Зеленски.

Той каза, че Путин дори "има известен успех", тъй като изглежда е успял да реши "как трябва да се използват замразените руски активи", визирайки неспособността на ЕС от миналия месец да продължи с изземването на руски активи. А по-рано днес Путин обяви, че може част от замразените активи на Русия да отидат за "Съвета за мир" на Тръмп.

Президентът на Украйна сподели, че има малък напредък по създаването на специален трибунал за руските престъпления в Украйна. В особено болезнен пасаж той каза:

"Много срещи са се провели, но все още Европа не е стигнала дори до точката да има дом за трибунала с персонал и реална работа вътре. Липсва време или политическа воля. Твърде често в Европа нещо друго винаги е по-спешно от правосъдието."

Всички виждаме, че силите, които се опитват да унищожат Европа... Те действат свободно, дори действат вътре в Европа

"Всеки Виктор, който живее с европейски пари, докато се опитва да продаде европейските си интереси, заслужава шамар по главата, и ако се чувства комфортно в Москва, това не означава, че трябва да позволим на европейските столици да се превърнат в малки Москви", коментира Зеленски. "Ще ви оставя сами да си прецените за кой конкретен европейски лидер си мисля."

След това Зеленски предупреди, че Русия "сега се опитва да замрази украинците" на -20 градуса, допълвайки, че въпреки санкциите, Москва продължава да получава подкрепа от партньори в Европа, тъй като намира начини да заобиколи санкциите.

"Европа не казва почти нищо. Америка не казва нищо, а Путин прави ракети."

Той подкрепя всякаква помощ за Украйна, но попита:

"Не би ли било по-евтино и по-лесно просто да се отреже Русия от компонентите, необходими за производството на ракети, или дори да се унищожат фабриките, които ги произвеждат?"

Той коментира, че често му казват да не вдига ракети "Томахоук", "за да не разваля настроението", или да не споменава ракети "Таурус", или да бъде внимателен, когато говори с Турция и Гърция.

"В Европа има безкрайни вътрешни спорове и неща, които остават неизказани, които пречат на Европа да се обедини и да говори достатъчно честно, за да намери истински решения. И твърде често европейците се обръщат един срещу друг, лидери, партии, движения и общности, вместо да се обединят, за да спрат Русия."

Той предупреди, в европейска адаптация на речта на Карни от вторник, че Европа "остава красив, но фрагментиран калейдоскоп от малки и средни сили". По думите му проблемът е в европейското мислене, като лидерите не винаги отстояват истински европейските интереси.

"И Европа все още се усеща по-скоро като география, история, традиция, а не като истинска политическа сила, не като велика сила. Някои европейци са наистина силни, вярно е, но мнозина казват, че трябва да се държим силно, и винаги искат някой друг да им каже колко дълго трябва да се държим силно, за предпочитане до следващите избори."

Зеленски продължи речта си, казвайки на европейските лидери, че "имаме нужда от нещо, което да замени стария световен ред, но къде е редицата лидери, които са готови да действат", но предупреди: "не може да се изгради нов световен ред само с думи - действията създават истински ред".

Той се противопостави на позицията на Европа на решимостта на САЩ да действат, казвайки, че ЕС дори изглежда няма ясна гледна точка относно американския "Съвет за мир" за Газа.

Коментирайки разговора на Рюте от НАТО с Тръмп за Гренландия снощи, Зеленски обърна внимание на европейците, че "нещата се движат по-бързо от нас, движат се по-бързо от Европа".

"Не бива да се деградираме до второстепенни роли, не и когато имаме шанс да бъдем велика сила заедно."

В друг остър коментар той каза:

"Не бива да приемаме, че Европа е просто салата от малки и средни сили, подправена с врагове на Европа."

Зеленски призовава лидерите да действат и да превърнат Европа в "глобална сила"

"Европа може да помогне за изграждането на по-добър свят. Европа трябва да изгради по-добър свят и свят без война, разбира се. Но за това Европа се нуждае от сила."

Той каза, че лидерите трябва да имат "сила" и да "действат навреме", а не да чакат другите да решат проблемите си.

След това украинският лидер спомена срещата си с Тръмп, като разкри, че "документите, насочени към прекратяване на тази война, са почти готови" и каза, че Украйна "работи с пълна честност", за да сложи край на конфликта.

Той каза, че "Русия трябва да се подготви да сложи край на тази война" и повтори призива си за увеличаване на натиска върху Москва.

Зеленски завърши речта си отново с призив:

"Световният ред идва. Сега няма утре. Нека сложим край на този ден на мармота."