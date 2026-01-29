Преговарящите на Тръмп за Украйна се оказаха плашещо некомпетентни

Един от висшите пратеници на Доналд Тръмп за Украйна е предизвикал тревога, след като е допуснал серия от гафове по време на важни мирни преговори.

Твърди се, че неназованият служител е направил няколко коментара, които разкриват основна липса на познания за войната между Украйна и Русия по време на тристранните мирни преговори в Абу Даби миналата седмица.

Разговорите, които ще продължат този уикенд, са първите между трите страни, откакто започна пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 г. - но коментарите доведоха до опасения, че неопитността и неразбирането от страна на американските служители биха могли да представляват риск за Киев.

Сред неверните твърдения, за които се твърди, че са направени по време на срещите, са грешки относно това колко дълго продължава войната, кога е започнала и дали страната има вицепрезидент.

"Генерал Кирил Буданов сега е техен вицепрезидент", се съобщава, че служителят е казал по време на среща с репортери, според Kyiv Independent. Украйна няма вицепрезидент, а г-н Буданов наскоро е назначен за ръководител на президентския кабинет.

На въпроса дали пратениците се надяват да постигнат мирно споразумение преди четиригодишната годишнина от конфликта, висшият служител е отговорил:

"Не знаех коя е датата на годишнината." Той добавил: "Не мисля, че чувстваме натиск, защото имаме четиригодишна годишнина."

Дискусиите досега са водени от специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, зетят на президента Доналд Тръмп Джаред Кушнер, министъра на армията Дан Дрискол и други висши членове на администрацията. Снимки от среща в Кремъл с президента Владимир Путин показват и комисаря на Федералната служба за обществени поръчки (ФАС) Джош Грюнбаум, присъстващ по време на разговорите.

"Мисля, че това е най-дългата война в момента", се твърди, че е казал американският служител е казал погрешно по време на срещата. "Беше по-дълга от Втората световна война. В този момент тя продължава."

Втората световна война е продължила от 1939 до 1945 г. Докато пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна започна през февруари 2022 г., военните ѝ действия и незаконното анексиране на Крим започнаха през 2014 г., като подкрепяни от Русия сепаратистки войски се сражаваха с украинските сили в региона на Донбас.

Не е ясно дали коментарите на служителя се отнасят до началото на руската инвазия през 2022 г. или до по-ранния конфликт в Донбас.

The Independent се обърна към Белия дом за коментар.

Олександър Мережко, председател на комисията по външни работи на украинския парламент, заяви пред изданието, че предполагаемите коментари представляват "сериозен проблем" и определи ситуацията като обезпокоителна.

"Пратеникът вече е допуснал няколко големи грешки – както технически, така и по същество сериозни дипломатически Например, (те) гледат на териториалните въпроси като на недвижими имоти. Това е напълно погрешно. Те не познават основите – основите на политиката, историята, международното право."

Междувременно Русия продължи да атакува Украйна с поредица от удари, които президентът Володимир Зеленски нарече актове на "тероризъм". През нощта трима души бяха убити в Одеса, само ден след като петима бяха убити при удар с дрон върху пътнически влак.

Украинският лидер предупреди, че ескалацията е сигнал, че Русия подготвя "нов масивен удар" и заяви, че атаките са дискредитирали мирните преговори.

"Руснаците подготвят нов масивен удар – нашето разузнаване показва това", каза той във видеоклип в профила си в социалните медии в сряда. "Съединените щати, Европа и всички наши партньори трябва да разберат как това дискредитира дипломатическите преговори. Всеки един руски удар го прави."