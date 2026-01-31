Русия и Украйна си размениха нови удари с дронове

Украинската противовъздушна отбрана е свалила 64 от 85-те дрона, изпратени от Русия от снощи, обявиха тази сутрин Военновъздушните сили (ВВС) на Украйна, цитирани от Укринформ.

Безпилотни летателни апарати са били унищожени над северната, южната и източната част на страната. Регистрирани са 20 попадения на 13 места, се казва в изявлението, публикувоно в "Телеграм".

Атаката продължава, като във въздушното пространство на Украйна все още има руски дронове.

Най-малко четирима души бяха убити, а девет ранени при руски обстрел в Югоизточна Украйна през изминалото денонощие, предаде още Укринформ, като се позова на регионалните власти.

През последните 24 часа Русия е нанесла общо 1019 удара по 33 населени места в югоизточната Запорожка област, ранявайки трима души, обяви ръководителят на регионалната военна администрация Иван Федоров, цитиран също от Укринформ.

Властите в два граничещи със Запорожка област украински региона - Херсонска и Донецка област, съобщиха впоследствие за по двама убити и трима ранени през последните 24 часа.

В североизточната Сумска област, която граничи с Русия, при обстрел вчера една цивилна жена е била убита, а друга - ранена, обобщиха от регионалната военна администрация.

Вчера в Украйна е имало 204 сражения, пише тази сутрин в редовната сводка на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, предаде още Укринформ.

Според него най-ожесточените сражения на 30 януари са станали на Покровското направление в Донецка област.

Министерството на отбраната на Руската федерация, от своя страна, съобщи за 26 свалени украински дрона от снощи, предаде ТАСС.

Близо две трети от тези безпилотни летателни апарати - 17, са били унищожени над граничещата с Украйна Брянска област. Над западната Смоленска област са били свалени 7 дрона, а над Белгородска област, която граничи с Украйна, и над окупирания Кримски полуостров - по един.

В западната Орловска област междувременно бе обявена опасност за авиацията.

Почти четири години след началото на войната, Русия и Украйна си разменят удари с дронове на практика всяка нощ.

Завчера президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че руският му колега Владимир Путин се е съгласил по негова молба Русия да не нанася удари в Украйна срещу столицата Киев и други градове в продължение на една седмица по време на "рекордните студове", които се очаква да започнат утре. Москва не е коментирала това изявление на Тръмп.

(БТА)