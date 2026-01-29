На фона на енергийната криза: В Украйна очакват ново студ до -30°C

През следващите дни Украйна я очаква рязък спад на температурите, като в някои райони живакът на термометрите ще падне до -30 °C, съобщава Държавната метеорологична служба .

Прогнозата идва в момент, когато властите полагат спешни усилия за възстановяване на отоплението и електроснабдяването, а президентът Володимир Зеленски предупреди за нови руски атаки срещу енергийната инфраструктура.

Руските удари по украинската енергийна система оставиха милиони хора с прекъснати доставки на електричество, отопление и вода, което тласка страната, вече изтощена от войната, към хуманитарна криза.

Във вечерното си обръщение към нацията Зеленски заяви, че Русия подготвя още по-мащабни атаки с дронове и ракети срещу страната, съобшава АФП.

The Russians are preparing a new massive strike – our intelligence indicates this. The United States, Europe, and all our partners have to understand how this discredits diplomatic talks. Every single Russian strike does. pic.twitter.com/1bKKXNeMwe — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 28, 2026

От Украинския хидрометеорологичен център съобщиха, че в периода между 1 и 3 февруари нощните температури в отделни части на страната могат да паднат до -30 °C.

Градските власти в Киев информираха, че след няколко въздушни атаки 613 сгради в столицата са останали без отопление. / БГНЕС