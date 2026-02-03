IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Жертвите на руските атаки Киев вече са шестима

Руската армия извърши снощи масирана атака срещу столицата

03.02.2026 | 20:52 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Броят на жертвите при снощния руски удар в Киев достигна 6 души, предаде Укринформ, като се позова на началника на киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко.

„След снощната атака на врага броят на жертвите достигна шестима души“, написа той в публикация в „Телеграм“.

Руската армия извърши снощи масирана атака срещу Киев с дронове и различни типове ракети. Многоетажни сгради бяха повредени в Дарнитски и в Шевченкивски район, а в Днипровски район бе опожарена детска градина, пише БТА.

