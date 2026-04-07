В Украйна осъдиха руски агент на 15 години затвор

Мъжът опитал да предизвика дерайлиране на влак

07.04.2026 | 10:15 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Руски агент, разкрит през май миналата година в Киевска област, докато се опитвал да предизвика дерайлиране на товарен влак, беше осъден днес в Украйна на 15 години лишаване от свобода, а имуществото му ще бъде конфискувано, съобщи Службата за сигурност на Украйна (ССУ), цитирана от Укринформ.

Според ССУ агентът е възнамерявал да заложи самоделни взривни вещества, за да предизвика дерайлиране на влак на украинските държавни железници.

Разследването на украинската служба за сигурност установи, че задачата е трябвало да бъде изпълнена от жител на Черниговска област, вербуван от руското военно разузнаване (ГРУ), който работел като техник за поддръжка на асансьори в Киев. 

След като е бил вербуван, агентът е получил насоки за извършването на саботаж, който да наруши логистиката на украинските въоръжени сили. Той е изработил взривните устройства в гаража си, след което ги е скрил в гробище близо до мястото на саботажа, а накрая ги е поставил на железопътните релси.

Служителите на ССУ са разкрили действията му, обезвредили са предварително устройствата и са задържали агента в дома му в Киев. По време на обиска ССУ е открила телефон, с който агентът е координирал дейностите си със служител от ГРУ.
(БТА)

войната в Украйна руски агент съд дерайлиране на влак
