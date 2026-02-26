Зеленски загатна, че е възможна тристранна среща през март

Президентът на Украйна Володимир Зеленски е провел разговор с американските представители Джаред Кушнер и Стив Уиткоф, на който са коментирали резултата от срещата с Рустем Умеров и Дейвид Арахамия.
Припомняме, че по-рано през деня в Женева се проведоха нов кръг от преговори за постигане на траен мир в Украйна.
Зеленски благодари и на президента на САЩ Доналд Тръмп за посредничеството в уреждането на конфликта.
I spoke with President Trump’s envoys Steve Witkoff @SEPeaceMissions and @JaredKushner, following the outcomes of their meetings with Rustem Umerov and David Arakhamia today. We are grateful to @POTUS for his personal efforts to end this war.
There is already greater readiness…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2026
“Вече има по-голяма готовност за следващия тристранен формат. Очакваме форматът да се проведе в началото на март. Трябва да финализираме всичко постигнато досега за реални гаранции за сигурност и да подготвим среща на ниво лидери. Това е форматът, който може да реши много проблеми. В крайна сметка лидерите решават ключови въпроси и когато става въпрос за Русия – такъв персоналистичен режим – това е дори по-актуално, отколкото в други страни”, написа Зеленски в социалната мрежа Х.
Предполага се, че следващата среща ще бъде в Абу Даби.