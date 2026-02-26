IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зеленски загатна, че е възможна тристранна среща през март

Тя може да се проведе в началото на март в Абу Даби

26.02.2026 | 22:34 ч.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски е провел разговор с американските представители Джаред Кушнер и Стив Уиткоф, на който са коментирали резултата от срещата с Рустем Умеров и Дейвид Арахамия.

Припомняме, че по-рано през деня в Женева се проведоха нов кръг от преговори за постигане на траен мир в Украйна.

Зеленски благодари и на президента на САЩ Доналд Тръмп за посредничеството в уреждането на конфликта.

“Вече има по-голяма готовност за следващия тристранен формат. Очакваме форматът да се проведе в началото на март. Трябва да финализираме всичко постигнато досега за реални гаранции за сигурност и да подготвим среща на ниво лидери. Това е форматът, който може да реши много проблеми. В крайна сметка лидерите решават ключови въпроси и когато става въпрос за Русия – такъв персоналистичен режим – това е дори по-актуално, отколкото в други страни”, написа Зеленски в социалната мрежа Х.

Предполага се, че следващата среща ще бъде в Абу Даби.

Тагове:

Володимир Зеленски мирни преговори Украйна тристранна среща Владимир Путин
