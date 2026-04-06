Зеленски: Трябва да признаем, че не сме приоритет днес

Още от първите удари на САЩ и Израел срещу Иран стана очевидно, че всеки конфликт, продължаващ повече от няколко дни, вероятно ще причини и много значителни странични щети, не на последно място за каузата на Украйна. И това се доказа.

С вниманието на Съединените щати, Близкия изток и Европа, фокусирано върху тази нова война – както върху човешките жертви, така и върху нарастващите икономически разходи, произтичащи от ефективното затваряне на Ормузкия проток от Иран – продължаващите боеве в Украйна до голяма степен отсъстваха от новините.

"Трябва да признаем, че не сме приоритет днес", каза примирено президентът на Украйна Володимир Зеленски в едно от последните си интервюта преди дни.

Твърде предвидимите рискове бяха двойни: американското военно оборудване, особено ракетите и противовъздушната отбрана, от които Украйна отчаяно се нуждае, ще бъде пренасочено към Близкия изток. И второ: намаляването на новинарското отразяване на Украйна, което е източник на такава сила за Киев през по-голямата част от последните четири години, ще доведе до тежкото положение на Украйна и украинците, които ще се отдръпнат все повече от вниманието на чуждестранните лидери и симпатизиращото обществено мнение, особено в Европа.

Никога не е имало по-фрапантно неравенство, отколкото през последните дни, когато тежката съдба на двама американски летци, по напълно разбираеми причини – както мъчителният човешки аспект, така и опасенията как залавянето на единия или и на двамата би могло да промени хода на войната – беше на преден план в западното внимание. Както последните руски удари срещу Украйна, така и предприемчивото турне на президента Зеленски в държавите от Персийския залив трябваше да останат на много заден план.

С отслабването на натиска върху руската икономика, както поради покачването на цените на енергията в резултат на войната с Иран, така и поради разхлабването на някои американски санкции, а също и с започналата или предстояща руска пролетна офанзива, войната в Украйна може да се приближи до нова критична точка. Към рисковете, породени от международната ситуация за Украйна, трябва да се добави и нарастващото напрежение вътре в страната, където недостигът на хора не само обучени, но и по-важното - готови да се бият, се превръща в основен усложняващ фактор.

Време беше, когато млади и не чак толкова млади украинци се стичаха да защитават страната си. Както съобщаваме днес, това вече не е вярно. В Русия от известно време се съобщава, че броят на мобилизираните войници вече не е достатъчен, за да замени загубите на бойното поле. По всичко изглежда, че това е така и в Украйна.

Като се има предвид много по-малкото население на Украйна и по-малкото резерви, с които разполага, това не може да не постави Украйна в допълнително неизгодно положение, както и една от причините за недостига. До два милиона мъже се издирват за избягване на мобилизация, докато други 200 хиляди отсъстват без разрешение. Трябва да се отбележи, че тези данни са от министъра на отбраната на Украйна и те не са руска пропаганда, пише в статията си The Independent.

Тези, които се опитват да избегнат повиквателната служба, посочват липсата на планирани ротации и възприеманата несправедливост на процеса на мобилизиране, както и процента на жертвите. Хуманното и прагматично решение на Зеленски да позволи на 18 до 24-годишни – тези, които са твърде млади, за да бъдат мобилизирани – да напуснат страната миналото лято, също може да се разглежда в ретроспекция като стратегическа грешка, предвид броя на напусналите в резултат на това.

Корупцията, незаконната продажба на оръжия и дажби, е друг дълбоко вкоренен проблем

Дори с демонстрираната изобретателност и ефективност на украинските сили обаче, справянето с настоящите трудности с набирането на персонал в страната може да отнеме време. А времето, предвид както недостига на оборудване за противовъздушна отбрана в Украйна, така и бързо променящата се международна ситуация, е лукс, който Киев не може да приема за даденост.