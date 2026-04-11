Украйна ще отговори реципрочно при нарушение на великденското примирие

Президентът на Украйна Володимир Зеленски коментира обявеното от Русия великденско примирие и е категоричен, че страната му ще отговори реципрочно при евентуални нарушения.

“Днес определихме параметрите на нашия отговор на евентуални нарушения на примирието от руската армия. Всички разбираме с кого си имаме работа. Украйна ще спазва прекратяването на огъня и ще отговаря строго огледално. Липсата на руски удари по въздух, суша и море ще означава липса на наш отговор“, каза Зеленски в съобщение, публикувано в Х.

Today, we defined the parameters of our response to any potential violations of the ceasefire by the Russian army. We all understand who we are dealing with. Ukraine will adhere to the ceasefire and respond strictly in kind. The absence of Russian strikes in the air, on land, and… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 11, 2026

Държавният глава подчерта, че украинската армия е готова за всякакви развития на фронтовата линия.

“Украйна многократно е предлагала на Русия различни формати за прекратяване на огъня и ние вярваме, че Великден трябва да бъде време на тишина и безопасност. Прекратяването на огъня на Великден може да отбележи и началото на реален ход към мир – има съответно предложение от наша страна“, отбеляза Зеленски.

“Информация относно реципрочния характер на нашите действия и евентуалното удължаване на прекратяването на огъня след Великден беше предадена и на руската страна“, подчерта президентът.

Припомняме, че по-рано Русия обяви “едностранно" великденско примирие, което започва считано от 16:00 часа на 11 април до края на деня на 12 април.

“Изхождаме от това, че украинската страна ще последва примера на Руската федерация", се казва още в съобщението на Кремъл.