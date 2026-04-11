IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 45

Украйна ще отговори реципрочно при нарушение на великденското примирие

Володимир Зеленски: Всички разбираме с кого си имаме работа

11.04.2026 | 14:40 ч.
Reuters

Президентът на Украйна Володимир Зеленски коментира обявеното от Русия великденско примирие и е категоричен, че страната му ще отговори реципрочно при евентуални нарушения.

“Днес определихме параметрите на нашия отговор на евентуални нарушения на примирието от руската армия. Всички разбираме с кого си имаме работа. Украйна ще спазва прекратяването на огъня и ще отговаря строго огледално. Липсата на руски удари по въздух, суша и море ще означава липса на наш отговор“, каза Зеленски в съобщение, публикувано в Х.

Държавният глава подчерта, че украинската армия е готова за всякакви развития на фронтовата линия. 

“Украйна многократно е предлагала на Русия различни формати за прекратяване на огъня и ние вярваме, че Великден трябва да бъде време на тишина и безопасност. Прекратяването на огъня на Великден може да отбележи и началото на реален ход към мир – има съответно предложение от наша страна“, отбеляза Зеленски.

 “Информация относно реципрочния характер на нашите действия и евентуалното удължаване на прекратяването на огъня след Великден беше предадена и на руската страна“, подчерта президентът.

Припомняме, че по-рано Русия обяви “едностранно" великденско примирие, което започва считано от 16:00 часа на 11 април до края на деня на 12 април.

“Изхождаме от това, че украинската страна ще последва примера на Руската федерация", се казва още в съобщението на Кремъл.

Тагове:

Володимир Зеленски войната в украйна русия великденско примирие Путин
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem