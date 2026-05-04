IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 126

Зеленски от Ереван: Европа трябва да бъде на масата за преговори с Русия

През това лято Путин ще реши какво да прави по-нататък, добави лидерът

04.05.2026 | 21:36 ч. 18
Reuters

Reuters

Украинският президент Володимир Зеленски заяви от Ереван, че ще е добре за Европа да говори в един глас по време на мирни преговори с Русия и да участва в едни такива бъдещи преговори.

"Поддържаме връзка със САЩ и разбираме техните възгледи и позиции. Но ще е добре да оформим един общ европейски глас", заяви Зеленски в рамките на срещата на върха на Европейската политическа общност (ЕПО) в арменската столица Ереван.

"Трябва да намерим работещ дипломатически формат и Европа трябва да бъде на масата на каквито и да е преговори", добави украинският президент, цитиран от Ройтерс.

“Това лято ще бъде моментът, в който Путин ще реши какво да прави по-нататък - да разшири войната или да премине към дипломация. И ние трябва да го тласнем към дипломация. Русия обяви парад на 9 май в Москва без военна техника. Ако това се случи, ще е за първи път от много, много години. Те не могат да си позволят военна техника – и се страхуват, че дронове може да бръмчат над Червения площад”, каза още Зеленски и добави:

“Това е показателно - показва, че сега не са силни. Така че трябва да продължим натиска върху тях чрез санкции. Моля, противопоставете се на всякакви идеи за облекчаване на санкциите – това е важно. И благодаря и на тези, които се борят срещу руския скрит петролен флот”.

“Вярвам, че Европа трябва да може да произвежда всичко необходимо, за да се защитава от всичко – всички балистични атаки и всички други оръжия – самостоятелно. Ние предлагаме принос към отбраната на Европа – нашите Споразумения за дронове. Те обединяват държавите. И ние се нуждаем от силна защита в цяла Европа – от дронове и всички атаки, потенциални атаки, във въздуха, в морето и на сушата. Споразуменията за дронове означават съвместна работа, съвместно производство, споделена защита. Нека продължим напред с това”, каза още Зеленски по време на срещата на върха.

"Договорихме се активно да задвижим споразумение за дроновете с ЕС и преразгледахме детайлите по това перспективно сътрудничество в сферата на сигурността", каза още Зеленски.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Зеленски Войната в Украйна мирни преговори Европа Русия дронове
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem