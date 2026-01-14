Нов корупционен скандал в Украйна: Претърсват офисите на Юлия Тимошенко

Лидерът на политическа партия в украинския парламент (Върховна рада) е предлагал "незаконни облаги" на други депутати в замяна на гласове, съобщиха на 13 януари Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ) и Специализираната прокуратура за борба с корупцията (САПО).

Въпреки че антикорупционните агенции не назоваха депутата или партията, източник от правоохранителните органи заяви пред Kyiv Independent, че НАБУ и САПО извършват претърсвания на офисите на партията "Батькивщина".

Партията "Батькивщина" се ръководи от бившия премиер и ветеран политик Юлия Тимошенко.

НАБУ съобщи на 13 януари, че следователите му са "разкрили" лидера на парламентарна фракция за предлагане на подкупи на представители на други партии в замяна на гласове по конкретни законопроекти. Без да назовава политика или партията, агенцията заяви, че ще последват допълнителни подробности и че се подготвят обвинения съгласно Наказателния кодекс на Украйна.

Съобщението идва две седмици след като НАБУ обяви на 27 декември, че е разкрило престъпна група, включваща депутати, които са получавали пари в замяна на парламентарни гласове.

Тимошенко, която беше министър-председател на Украйна през 2005 г. и отново от 2007 до 2010 г., ръководи партията "Батькивщина", която в момента държи 25 места в парламента. Тя участва в парламентарното заседание на 13 януари, гласувайки за разместването на правителството, при което редица високопоставени служители поеха нови роли.

Последното разместване последва най-големия корупционен скандал в Украйна, свързан с пране на пари и злоупотреби в Енергоатом, държавната компания за ядрена енергия. Скандалът беше разкрит от НАБУ през есента на 2025 г.

Скандалът замеси няколко високопоставени политици, включително членове на близкото обкръжение на президента Володимир Зеленски.

Схемата "пари срещу гласове" не е пряко свързана със случая с Енергоатом. Тимошенко все още не е отговорила на искането на Kyiv Independent за коментар.

Коя е Юлия Тимошенко?

Тимошенко е ветеран украински политик и лидер на опозиционната партия "Батькивщина". Дългата ѝ кариера в политиката, участието ѝ в големите масови движения в Украйна и нейната емблематична плитка я правят международно призната фигура.

Тя беше съ-лидер на Оранжевата революция в Украйна през 2004 г., масово протестно движение, което се появи в отговор на изборните измами. След това тя изкара два мандата като министър-председател на Украйна.

През 2010 г. Тимошенко се кандидатира за президент срещу прокремълския Виктор Янукович - същият политик, чиято президентска кандидатура беше отхвърлена от Оранжевата революция. Тя загуби изборите от Янукович, който след това хвърли Тимошенко в затвора от 2011 до 2014 г. по политически мотивирани обвинения.

Тя беше освободена от затвора към края на Евромайданската революция през 2013 г., която свали Янукович и положи основите на независимото гражданско общество в Украйна, включително неговите организации за борба с корупцията.

Тимошенко се кандидатира отново за президент през 2014 г., но загуби от Петро Порошенко. След това не успя да се класира за втория тур на президентските избори през 2019 г., които доведоха Зеленски на власт.

Тимошенко беше сред видните политически съперници на Зеленски, които участваха в закулисни разговори с членове на администрацията на Тръмп, съобщи Politico през март 2025 г.

Въпреки противопоставянето си на партията на Зеленски, Тимошенко беше и гласен поддръжник на спорния законопроект от миналата година за разпускане на независимите антикорупционни групи в Украйна - същите агенции, които сега са готови да я обвинят в размяна на подкупи за гласове. Зеленски подписа законопроекта през юли 2025 г., но беше принуден да се откаже след национални протести и международен натиск.

Когато парламентът първоначално прие законопроекта, Тимошенко похвали хода, заявявайки, че е необходимо Украйна да излезе от "колониален" модел на управление.

"Искам да помоля Върховната рада днес да не спира до това гласуване, а стъпка по стъпка да отмени всички закони, където са били прилагани международни консултативни съвети и международни надзорни съвети, защото това лишава Украйна от нейния суверенитет", каза тя в парламентарно обръщение.