Пореден корупционен скандал в Украйна: Двама са арестувани докато си разменят пачки СНИМКИ

"Командирът на управлението на логистиката на ВВС и началникът на регионалното СБУ са задържани за присвояване на бюджетни средства, предназначени за изграждане на убежища за самолети", обяви главният прокурор на Украйна Руслан Кравченко на 25 февруари. Следвателят уточни, че видни служители са били хванати "на мястопрестъплението".

Заподозрените в присвояването са били хванати при опит за незаконен превод на пари. Парите в брой са били иззети и конфискувани, каза прокурор Кравченко, цитиран от Kyiv Independent.

Кравченко не разкри самоличността на служителите, но украинската информационна агенция "Украинска правда" установи, че са задържани Андрий Украинец, командир на логистиката на ВВС, и Владимир Компаниченко, началник на дирекцията на СБУ в Житомирска област.

Нередности при изграждането на убежища

Прокурорът Кравченко заяви, че държавата е отпуснала над 32 милиона долара за изграждането на сглобяеми аркови конструкции с решение от май 2025 г. за защита на авиацията, но отделът за военно контраразузнаване на СБУ е установил "сериозни нарушения" по време на проверката.

Нарушенията включват проекти, които не отговарят на изискванията за безопасност, конструкции, които не осигуряват адекватна авиационна сигурност, и завишени разходи за работа.

"Въпреки това са се извършвали авансови плащания по сключените договори", написа Кравченко в публикация във Facebook.

Военновъздушните сили заявиха, че "категорично осъждат" предполагаемите престъпления, изразяващи готовността си да сътрудничат на разследващите органи и да предоставят цялата необходима информация и документация.

"Нашият най-висок принцип е да поддържаме общественото доверие във Въоръжените сили и да сме готови незабавно да реагираме на всякакви факти, които биха могли да навредят на отбранителната способност на Украйна или на достойнството на военнослужещите", съобщиха те в социалните медии.

Двама служители са задържани в Украйна заради обвинения в корупцията

Прокурорът Кравченко обяви, че и двама служители са задържани по член 208 от Наказателния кодекс на Украйна. Арестът е за залавяне на лице на мястопрестъплението за подкуп.

Според Кравченко командирът на логистиката на ВВС е потърсен от началника на регионалната дирекция на СБУ, който се е опитал да скрие измамата и да предотврати извършването на проверката. Твърди се, че му е предложил финансови облаги в замяна.

"Присвояването на средства за национална отбрана по време на война представлява пряка заплаха за националната сигурност", каза Кравченко. "Отговорността ще бъде неизбежна, независимо от заеманите задължения."

Разкритията на този скандал идват в момента, когато Украйна се опитва да ограничи корупцията, на фона на проверката на финансовите потоци към разкъсаната от страната на войната от западните съюзници и призовете от Киев за допълнителна подкрепа. Подобни скандали на най-високите нива бяха широко отразени през последните седмици.

В изявлението ви СБУ заяви, че средствата от държавния бюджет ще бъдат отпуснати за изграждане на допълнителна охрана на "съоръжения от стратегическо значение", по-специално на летища, които в момента работят в Украйна за защита на страната.

Предполагаемите измами идват във времето, когато Русия редовно атакува военни обекти в Украйна с ракети и дронове.

"Това е изключително важна област на дейност, защото корупцията във военното време е равносилна на държавна измяна", цитира СБУ временният ръководител на агенцията Евгений Хмара. "Това е неприемливо и ние ще го намалим безкомпромисно."