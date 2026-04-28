Зеленски критикува Израел за покупка на крадено украинско зърно

Президентът Володимир Зеленски публично осъди Израел и го обвини в закупуване на зърно, крадено от окупираните от Русия части на Украйна.

"Закупуването на крадени стоки във всички нормални страни е деяние, което води до правна отговорност. Израелските власти не можеха да не знаят кои кораби и с какъв товар са пристигнали в пристанищата на страната", каза Зеленски в съобщение в социалната мрежа Х.

In any normal country, purchasing stolen goods is an act that entails legal liability. This applies, in particular, to grain stolen by Russia. Another vessel carrying such grain has arrived at a port in Israel and is preparing to unload. This is not – and cannot be – legitimate… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 28, 2026

Президентът добави, че "Украйна, въз основа на информация от нашето разузнаване, подготвя подходящ пакет от санкции, който ще обхване както тези, които директно транспортират това зърно, така и онези физически и юридически лица, които се опитват да се възползват от подобна престъпна схема".

"Ще се координираме и с европейски партньори, така че съответните лица да бъдат включени в европейските режими на санкции“, добави украинският президент.

Откраднато зърно

Корабът за насипни товари "Панормитис“ под панамски флаг, за който се твърди, че превозва зърно, крадено от окупираните от Русия украински територии, влезе в Хайфския залив миналата седмица. Службите за наблюдение на морския трафик показват, че корабът е в покой близо до израелския бряг.

Новината идва, след като друг кораб, руският товарен кораб "Абинск“, акостира в Хайфа по-рано през април с близо 44 хиляди тона открадната украинска пшеница, което също беше порицано от Киев.

Разследване на израелския вестник "Хаарец“ установи, че поне четири пратки с откраднато украинско зърно вече са били разтоварени в Израел тази година.

Киев предупреди за дипломатически последици, ако Израел позволи на кораба да акостира и да разтовари товара си.

Украйна е призовала посланик на Украйна в Израел Михаил Бродски, за да настоява за действия срещу кораб, който се опитва да разтовари откраднато украинско зърно в пристанището на Хайфа, заяви външният министър Андрей Сибиха на 27 април.

"Трудно е да се разбере липсата на подходящ отговор от страна на Израел на законното искане на Украйна относно предишния кораб, който е доставил откраднати стоки в Хайфа“, каза Сибига.

Израелският външен министър Гидеон Саар отговори публично на Сибиха по-късно на 27 април, отхвърляйки обвиненията на Киев и заявявайки, че дипломатическите отношения между „приятелски нации“ не трябва да се осъществяват чрез социалните медии или пресата.

От Киев твърдят, че Русия систематично изземва зърно от територии под временна окупация и организира износа му чрез мрежи, свързани с окупационната администрация. Тези операции, твърди Украйна, нарушават не само международните норми, но и вътрешните закони на държавите, които получават такива товари.

Украинските власти подчертават, че Израел, както всяка държава с функциониращ пристанищен контрол, е напълно способен да идентифицира както корабите, акостиращи в пристанищата му, така и естеството на техните пратки.

„"Русия систематично изземва зърно от временно окупираната украинска територия и организира износа на такова зърно от лица, свързани с окупаторите. Такива сделки нарушават законодателството на самата държава Израел“, добави Зеленски в съобщението си.

"Украйна е предприела всички необходими стъпки по дипломатически канали, за да предотврати подобни инциденти. Виждаме обаче, че друг такъв кораб не е спрян. Инструктирах Министерството на външните работи да информира всички партньори на нашата държава за ситуацията“, добави президентът.