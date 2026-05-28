Какво крият останките от "Орешник": украинско разследване излезе с подробности

Възстановените отломки потвърждават наличието на инертни симулатори на бойни глави, устройство за разполагане на бойни глави за шест летателни апарата за многократно влизане в атмосферата и електронни компоненти, произведени предимно в Русия и Беларус, пише Defence.

Украинските следователи публикуваха своите открития от останките на руска балистична ракета, способна да носи ядрени заряди, която удари индустриална зона близо до Бела Церква в нощта на 23-24 май, а откритието в останките разказва история, която подкопава няколко от твърденията, които Москва е изградила около най-силно рекламираното си оръжие.

Русия изстреля ракета РС-26 "Рубеж", предлагана на пазара от Кремъл под името "Орешник", по Бела Церква в Киевска област в ранните часове на 24 май 2026 г. Изстрелването беше потвърдено от говорителя на украинските ВВС полковник Юрий Ихнат и е изстреляно от военния полигон Капустин Яр в Астраханска област на Русия, същата площадка за изстрелване, използвана и за двата предишни удара по "Орешник". Ракетата е ударила индустриална зона на Бела Церква, град с около 200 000 души, разположен на 80 километра южно от украинската столица, като зоната на удара е обхванала частично гаражна кооперация, съседна на целевия индустриален обект. Няма съобщения за жертви. Ударът е третото потвърдено бойно използване на системата, след ударите по Днепър през ноември 2024 г. и Лвовска област през януари 2026 г.

Това, което е носила ракетата, е толкова важно, колкото и къде е кацнала. Бойните глави на "Орешник" са били инертни симулатори, метални и бетонни блокове без взривно съдържание, конфигурация, която украинските военни са идентифицирали и при трите бойни разполагания на системата.

"Орешник" е проектиран като превозно средство за доставка на ядрени заряди,

носещо множество независимо насочваеми ракети за многократно влизане в атмосферата, което означава бойни глави, които се отделят от корпуса на ракетата в горните слоеве на атмосферата и се спускат към отделни точки на прицелване. Използването на манекени бойни глави в бойни разгръщания позволява на Русия да демонстрира обхвата, прецизността и крайните характеристики на системата, без да се ангажира с ниво на разрушение, което би преминало политически прагове.

Анализът на мястото на удара откри кратери с диаметър приблизително три метра и дълбочина два метра, размерите на които съответстват на тежки метални блокове, а не на експлозивни бойни глави. Анализатори, сравняващи кратерите в Бела Церква с тези от Днепър и Лвов, не откриха съществена разлика, което подкопава твърденията на Кремъл за уникална способност за проникване.

Останките, открити на мястото на удара в Бела Церква, предоставиха на украинските специалисти най-ясния поглед досега върху вътрешната архитектура на „Орешник“. Сред намерените компоненти е бил и блокът за разгръщане на бойните глави, отговорен за отделянето на обратното спускане от пост-ускорителната степен на ракетата, което потвърждава, че системата носи шест основни елемента на бойната глава, всеки от които допълнително се разделя на шест суббоеприпаса по време на терминалното спускане, създавайки характерния 36-точков модел на удара, видим на кадрите от трите удара. Възстановен е и кабелен блок, свързващ отделните елементи на бойната глава. Електронните компоненти, намерени в секцията за насочване, включват устройства с дати на производство от 2018 г., което е в съответствие с по-ранен анализ на отломките от „Орешник“ от удара в Лвов.

Владислав Власюк, комисар на Украйна по политиката на санкциите, потвърди, че електронните компоненти, възстановени от останките от „Бела Церква“, произхождат предимно от руски и беларуски производители, като пет компонента са произведени в Беларус, а 57 - в Русия. Това разпределение се различава от руските ракети, възстановени в по-ранните фази на войната, които съдържаха по-висок дял компоненти, произведени на Запад. Власюк отбеляза промяната, но също така потвърди, че Украйна е споделила констатациите с международни партньори за последващи действия по санкциите, в съответствие с практиката на украинското правителство да публикува анализ на ниво компоненти в подкрепа на действията по прилагане на закона срещу веригите за доставки, захранващи руското производство на оръжия.

OSINT анализаторът Ким Хьовик беше сред първите, които установиха, че в нощта на 23 срещу 24 май може да са били изстреляни две ракети „Орешник“, а не една. Хьовик анализира видео от две отделни места и отбеляза, че една камера, разположена в град Донецк, е записвала на север приблизително в 00:59, показвайки характеристики на повторно влизане на MIRV, съответстващи на удар с „Орешник“ близо до това, което той оцени като район извън Авдеевка в Донецка област, приблизително 17 минути преди потвърдения удар в Бела Церква в 01:16. Говорителят на украинските ВВС Ихнат заяви, че има информация само за едно потвърдено използване на „Орешник“, което е в съответствие с втория удар, случил се в Русия.

Впоследствие Зеленски спомена втория удар в писмено съобщение до президента Тръмп и Конгреса на САЩ, предоставяйки това, което изглежда е първото официално украинско признание, че са били изстреляни две ракети. Съдбата на втория "Орешник" през онази нощ, независимо дали е бил неуспешен удар, умишлено изпитание или успешен удар по цел в окупирана територия, остава непотвърдена от наличните публични източници.

Мащабът на общия пакет от удари, съпътстващ изстрелването на „Орешник“, е бил значителен. Украинските военновъздушни сили са проследили 690 въздушни оръжия между вечерта на 23 май и сутринта на 24 май, като Киев е определен за основна цел. Пакетът включваше две хиперзвукови аеробалистични ракети Х-47М2 „Кинжал“, изстреляни от самолети МиГ-31К над Липецк, три хиперзвукови ракети 3М22 "Циркон", изстреляни от окупирания Крим и Курска област, 30 балистични ракети „Искандер-М“ и С-400, 54 крилати ракети, включително вариантите Х-101 и "Калибър", и приблизително 600 ударни дрона "Шахед", допълнени от дронове с радарни примамки. Украинската противовъздушна отбрана свали 44 крилати ракети и 11 балистични траектории, но 16 ракети и 51 дрона пробиха, уцелвайки 54 места в града. Двама души бяха убити в Киев, още двама в Херсонска област и близо 100 бяха ранени. Пететажна жилищна сграда в Шевченковски район претърпя почти пълно структурно срутване.

Изборът на Била Церква за цел на "Орешник" този път, след Днепър и Лвов, проследява умишлено географско изместване към Киевската област. Всяко разполагане е демонстрирало обхват до различна част на Украйна и всяко е използвало инертни бойни глави по начин, който генерира използваеми прецизни данни, без да води до масови жертви, които биха наложили качествено различен отговор от западните партньори на Украйна. Първият удар с „Орешник“ в Днепър предизвика незабавен политически натиск и призиви за нови рамки за отговор. Вторият в Лвов разшири демонстрирания обхват. Третият, на 80 километра от Киев, премества демонстрираната точка на прицелване на системата в това, което Русия третира като най-политически чувствителната география на украинската карта.

Полето с отломки в гаражна кооперация в Била Церква е малко, кратерите се измерват в метри, а броят на жертвите конкретно от бойните глави „Орешник“ е нула. Точно така е било проектирано оръжието да се използва като политически инструмент, който говори на езика на системите за доставка на ядрени оръжия, като същевременно оставя място за претенции за сдържаност. Украинските следователи са открили компонентите, публикували са спецификациите и са изпратили констатациите на своите партньори.