Как Зеленски вижда началото на края на войната?

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов да приеме замразяване на фронтовата линия на сегашните позиции като част от евентуално споразумение за прекратяване на огъня с Русия, което той вижда като "най-бързия начин" за спиране на боевете.

На въпроса дали би приел евентуално прекратяване на огъня, замразяващо фронта точно там, където е в момента, украинският лидер отговори:

"Да. Това е най-бързият начин".

Зеленски обаче подчерта, че подобна мярка трябва да бъде част от по-широк дипломатически процес, насочен към предотвратяване на възобновяването на конфликта.

"Искаме да спрем войната по начин, по който тя да не се върне. Не става въпрос само за замразяване на ситуацията на фронта, но това е най-бързото решение за преместване на конфликта в сферата на дипломатическите преговори", обясни Зеленски в интервю за Sky News.

На въпроса дали подобен подход може да се тълкува като отстъпка на Русия, Зеленски отхвърли тази идея.

"Не става въпрос за отказване от каквото и да било. Запазването на сегашните позиции означава да се дадат на народа на Украйна повече шансове да спаси децата си и да се позволи на войниците да се върнат у дома. Мисля, че това е важно за нас", каза украинският президент.

Киев многократно е предлагал замразяване на конфликта по настоящата фронтова линия като част от евентуално мирно споразумение. В замяна руският президент Владимир Путин настоя, че всяка сделка ще изисква от Украйна да отстъпи цялата Донецка област, включително някои територии, които руската армия не е успяла да окупира.

Зеленски за срещата с Абрамович

По време на същото интервю Зеленски говори и за информация относно среща, която уж е провел в Киев през май с руския бизнесмен Роман Абрамович, бивш собственик на клуба "Челси". Украинският лидер потвърди, че срещата се е състояла и че е била използвана за предаване на съобщения до Кремъл:

"Той дойде в Киев и ми каза, че има директно съобщение за мен и че иска да приема съобщения от мен, за да ги предаде на Владимир Путин", обясни Зеленски, коментирайки публично за първи път информацията, появила се в пресата.

Според него Абрамович е поискал дискусията да остане дискретна и да не се оповестява публично.

"Той ми каза, че всичко трябва да се прави без реклама. Отговорих, че това е негов избор, няма значение за нас", допълни украинският президент, като уточни, че срещата не е била тайна и че Абрамович се е опитвал да разбере при какви условия Украйна би била готова да участва в евентуални мирни преговори.

Украинският президент заяви, че е дал ясно да се разбере на руския бизнесмен, че Украйна няма да се откаже от региона на Донбас.

"Това беше ключовото послание. Казах му, че няма да си тръгнем и няма да ви дадем победа по този начин", заяви Зеленски.

Натиск върху Москва

На въпрос дали Абрамович е действал като посредник между Киев и Кремъл, украинският лидер отговори, че след като е получил съобщенията му, бизнесменът му е казал, че ще ги препрати директно на руския президент Владимир Путин.

Зеленски също така повтори, че Украйна ще продължи да извършва атаки дълбоко в руска територия и твърди, че натискът върху Москва ще се увеличава с продължаването на войната.

Според украинския президент Украйна ще засили военния си капацитет и ще засили действията, насочени към отслабване на позицията на Русия в конфликта.