IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 15

Девет жертви в Киев и в Харков след руски въздушни удари

Пожар избухна в прочутата Киево-Печорска лавра

15.06.2026 | 07:30 ч. 29
Снимка Ройтерс

Снимка Ройтерс

Девет души - петима в Харков и четирима в Киев - са били убити при руски въздушни удари тази нощ, съобщи Ройтерс, като се позовава на местните власти. Освен това в прочутата Киево-Печорска лавра, символ на украинската духовна и културна история, е избухнал пожар.

Киево-Печорската лавра, манастир, който е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, е пострадала сериозно от директен въздушен удар, предаде БТА.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че при въздушното нападение са били засегнати електропреносни съоръжения, което е оставило

140 хиляди жители на града без електричество,

а жилищни сгради и автомобили са били подпалени от паднали останки от дронове.

„Жестоко нападение срещу нашия народ и нашето наследство. Това е истинското лице на православните ценности на Русия“, написа украинският министър-председател Юлия Свириденко в платформата Екс.

Полша вдигна във въздуха самолети и постави наземните си системи за противовъздушна отбрана в готовност, съобщиха Полските въоръжени сили в Екс.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

киев харков жертви печорск
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem