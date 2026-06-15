Девет жертви в Киев и в Харков след руски въздушни удари

Девет души - петима в Харков и четирима в Киев - са били убити при руски въздушни удари тази нощ, съобщи Ройтерс, като се позовава на местните власти. Освен това в прочутата Киево-Печорска лавра, символ на украинската духовна и културна история, е избухнал пожар.
Киево-Печорската лавра, манастир, който е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, е пострадала сериозно от директен въздушен удар, предаде БТА.
Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че при въздушното нападение са били засегнати електропреносни съоръжения, което е оставило
140 хиляди жители на града без електричество,
а жилищни сгради и автомобили са били подпалени от паднали останки от дронове.
„Жестоко нападение срещу нашия народ и нашето наследство. Това е истинското лице на православните ценности на Русия“, написа украинският министър-председател Юлия Свириденко в платформата Екс.
Полша вдигна във въздуха самолети и постави наземните си системи за противовъздушна отбрана в готовност, съобщиха Полските въоръжени сили в Екс.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.