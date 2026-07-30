Патриарх Кирил в нова книга: Руснаците са "воини на Господа"

Руският патриарх Кирил публикува нова книга, в която за пореден път оправдава войната като средство за постигане на политически цели. Книгата е озаглавена "Войната. Отвъд видимите причини и последици" и е публикувана от издателството на Московската патриаршия, съобщи руската опозиционна медия "Медуза".



Според анонса книгата "е посветена на метафизиката на войната", като разглежда понятия като жертва, героизъм, патриотизъм и победа "през специфична духовна призма".

Патриархът посочва, че "земното призвание" на руснаците е да бъдат "воини на Господа".

Патриарх Кирил пише още в книгата, че руският народ носи "голяма отговорност да не се отказва от историческия си дълг да бъде победител".

Главата на Руската православна църква многократно е оправдавал войната на Русия срещу Украйна в публичните си изказвания, определяйки я като "продължение на онази незавършена война, в която спечелихме Великата победа през пролетта на 1945 г., но не успяхме напълно да изкореним злото на нацизма".

Патриарх Кирил беше изваден от 21-ия пакет санкции по настояване на българския премиер Румен Радев. Министър-председателят обоснова позицията си, твърдейки, че "времето на кръстоносните походи отмина".

Новоиздадената книга на Кирил още веднъж потвърждава, че той отдавна е излязъл от ролята си на духовник и е един от основните проводници на руската експанзионистична политика.