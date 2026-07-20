Урсула към новия украински премиер: Може да разчитате на подкрепа

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че вече е разговаряла с новия министър-председател на Украйна Сергий Корецки, като е обещала продължаващо сътрудничество по отношение на реформите и европейската интеграция.

"Можете да разчитате на пълната ни подкрепа, включително в работата по подобряване на управлението на енергийния сектор“, написа в социалната мрежа X председателят на ЕК.

Very good phone call with @KoretskyiUA. We will continue cooperating closely on reforms that move Ukraine’s EU accession process forward. Our Drone Deal will harness the EU’s industrial strength to produce Ukraine’s most innovative defence equipment at speed and scale. We also… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 20, 2026

В първия си разговор с Корецки, откакто той встъпи в длъжност миналата седмица, Фон дер Лайен също така акцентира върху наскоро подписаното споразумение за дроновете и подготовката за предстоящата, вече пета, зима на пълномащабната война.

Украйна и ЕС сключиха споразумението за дроновете - договореност за задълбочаване на промишленото сътрудничество в сферата на безпилотните системи - по време на посещението на Фон дер Лайен в Киев на 15 юли, което се състоя на фона на мащабни промени в състава на украинското правителство, припомня Kyiv independent.

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"Нашето споразумение за дроновете ще използва промишления капацитет на ЕС за бързо и мащабно производство на най-иновативното украинско отбранително оборудване“, заяви Фон дер Лайен.

Корецки, бивш изпълнителен директор на държавната петролна и газова компания "Нафтогаз“, встъпи в длъжност на 16 юли, след като президентът Володимир Зеленски освободи от поста досегашния вицепремиер Юлия Свириденко.

Кадровите промени бяха извършени в момент, когато Украйна се стреми към по-тясна интеграция с Европа в различни направления – от присъединяването към ЕС до сътрудничеството в отбранителната промишленост.

Макар че ЕС вече е открил два от шестте преговорни клъстера с Украйна, експерти отбелязват забавяне на напредъка по реформите от страна на Киев.