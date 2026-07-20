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Урсула към новия украински премиер: Може да разчитате на подкрепа

Председателят на ЕК проведе първи разговор със Сергий Корецки

20.07.2026 | 18:57 ч. 9
Reuters

Reuters

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че вече е разговаряла с новия министър-председател на Украйна Сергий Корецки, като е обещала продължаващо сътрудничество по отношение на реформите и европейската интеграция.

"Можете да разчитате на пълната ни подкрепа, включително в работата по подобряване на управлението на енергийния сектор“, написа в социалната мрежа X председателят на ЕК.

В първия си разговор с Корецки, откакто той встъпи в длъжност миналата седмица, Фон дер Лайен също така акцентира върху наскоро подписаното споразумение за дроновете и подготовката за предстоящата, вече пета, зима на пълномащабната война.

Украйна и ЕС сключиха споразумението за дроновете - договореност за задълбочаване на промишленото сътрудничество в сферата на безпилотните системи - по време на посещението на Фон дер Лайен в Киев на 15 юли, което се състоя на фона на мащабни промени в състава на украинското правителство, припомня Kyiv independent.

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"Нашето споразумение за дроновете ще използва промишления капацитет на ЕС за бързо и мащабно производство на най-иновативното украинско отбранително оборудване“, заяви Фон дер Лайен.

Корецки, бивш изпълнителен директор на държавната петролна и газова компания "Нафтогаз“, встъпи в длъжност на 16 юли, след като президентът Володимир Зеленски освободи от поста досегашния вицепремиер Юлия Свириденко.

Кадровите промени бяха извършени в момент, когато Украйна се стреми към по-тясна интеграция с Европа в различни направления – от присъединяването към ЕС до сътрудничеството в отбранителната промишленост.

Макар че ЕС вече е открил два от шестте преговорни клъстера с Украйна, експерти отбелязват забавяне на напредъка по реформите от страна на Киев.

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