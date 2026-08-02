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Зеленски отново призова за отговор срещу руския терор

САЩ знаят от какво се нуждаем, каза украинският лидер

02.08.2026 | 10:03 ч. 28
Reuters

Reuters

Президентът на Украйна Володимир Зеленски направи традиционното си вечерно видеообръщение, в което отново призова света да реагира на руския терор.

"Ние виждаме всеки лидер и всяка държава, които реагират на руските удари срещу Украйна. Но единственият силен и справедлив отговор – този, който наистина постига целта си и помага на хората – е допълнителната подкрепа за нашата държава", каза Зеленски във видео в Х.

"Светът разполага с ракети "Пейтриът“ (Patriot). Сега е важно партньорите ни да вземат политическото решение да предоставят необходимите пакети. Съединените щати знаят от какво се нуждаем. Европа знае от какво се нуждаем. Противобалистичните ракети трябва да защитават хората, а не да стоят на склад. И всеки ден без тази жизненоважна помощ дава на Русия поредния шанс да убива нашите хора", се казва още в посланието на украинския лидер.

"А точно сега отговорът трябва да включва и допълнителни, реални санкции. Всяко юридическо и всяко физическо лице, което помага на предприятия в Русия да произвеждат балистични оръжия – пускови установки и ракети – или доставя компоненти и всичко останало необходимо, трябва да бъде обект на санкции не само от наша страна, но и от страна на нашите партньори. Все още има пропуски в юрисдикциите на Г-7. Секторът на горивата – всичко, което помага на Русия да възстанови капацитета си за преработка на петрол в момента – трябва задължително да бъде спрян", каза още Зеленски.

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Тагове:

Володимир Зеленски Украйна война Русия агресов Пейтриът САЩ
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