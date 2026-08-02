Зеленски отново призова за отговор срещу руския терор

Президентът на Украйна Володимир Зеленски направи традиционното си вечерно видеообръщение, в което отново призова света да реагира на руския терор.

"Ние виждаме всеки лидер и всяка държава, които реагират на руските удари срещу Украйна. Но единственият силен и справедлив отговор – този, който наистина постига целта си и помага на хората – е допълнителната подкрепа за нашата държава", каза Зеленски във видео в Х.

Of course, we see every leader and every country that responds to Russia’s strikes on Ukraine. But the only strong and just response – the one that truly achieves its goal and helps people – is additional support for our state. The world has Patriot missiles. What matters now is… pic.twitter.com/tt5OlKTM5K — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 1, 2026

"Светът разполага с ракети "Пейтриът“ (Patriot). Сега е важно партньорите ни да вземат политическото решение да предоставят необходимите пакети. Съединените щати знаят от какво се нуждаем. Европа знае от какво се нуждаем. Противобалистичните ракети трябва да защитават хората, а не да стоят на склад. И всеки ден без тази жизненоважна помощ дава на Русия поредния шанс да убива нашите хора", се казва още в посланието на украинския лидер.

"А точно сега отговорът трябва да включва и допълнителни, реални санкции. Всяко юридическо и всяко физическо лице, което помага на предприятия в Русия да произвеждат балистични оръжия – пускови установки и ракети – или доставя компоненти и всичко останало необходимо, трябва да бъде обект на санкции не само от наша страна, но и от страна на нашите партньори. Все още има пропуски в юрисдикциите на Г-7. Секторът на горивата – всичко, което помага на Русия да възстанови капацитета си за преработка на петрол в момента – трябва задължително да бъде спрян", каза още Зеленски.