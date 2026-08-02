DJ Balthazar от Сеута: Нямаше агресия, не се чувствах застрашен

Един от българите, които станаха свидетели на бежанската вълна в Сеута е Георги Матеев, по-добре познат като DJ Balthazar. Той е заклет пътешественик, обиколил 185 държави, случайността го заварва в Сеута.

В момента DJ Balthazar вече е в Марков, но става свидетел на нахлуването на мигрантите в испанския анклав.

“Попаднахме на огромна тълпа, която ставаше все по-голяма с приближаването ни към границата”, разказа Матеев пред Нова тв.

По негови думи в онзи момент е видял хиляди хора навсякъде, но е установил, че “целият процес се случваше доста спокойно – нямаше агресия нито от страна на полицията, нито от страна на мигрантити”. Матеев беше категоричен, че не е чувствал застрашен, “даже позирахме на фона на тълпата”.

“Мигрантите, които влизаха, бяха много екзалтирани, щастливи, казваха: “Да живее Испания!”, допълни още българинът. Той също така каза, че испанските власти не са правели нищо, за да спират мигрантите, дори са помагали на някои да не се удавят. Той подчерта, че полицията не е била подготвена, тълпата е била неконтролируема, като според него, това е причината за ненамесата.

В търсене на “нормален живот”

Българинът каза, че има тенденция хора от Африка да търсят “нормален живот” в Европа.

Според него трябва все пак да се намери някакво трайно решение, защото случващото се в Суета “не е начинът и не е нормално”.

DJ Balthazar разказа още, че коментарите в Мароко са, че е малко вероятно подобно навлизане да се случи отново или поне не в тази форма.