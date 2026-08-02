WorldPride се проведе в Амстердам под сянката на нападението в Берлин СНИМКИ/ВИДЕО

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Стотици хиляди празнуващи се събраха по протежение на каналите в Амстердам в събота за централното събитие на "WorldPride“ - бурен празник и същевременно протест на ЛГБТ общността, който според организаторите и участниците е от особена важност след смъртоносното нападение по време на "Прайд“ шествието в Берлин миналата седмица, съобщава Ройтерс.

Множество лодки, украсени със знамена и балони, преминаваха през града, докато огромни тълпи от хора в пъстри тоалети ги аплодираха от брега.

Някои хора носеха плакати, включително такъв с надпис "Направете Америка отново гей“ (Make America Gay Again) и друг с посланието "Еднаква любов. Еднакви права!“.

На една от лодките имаше две надуваеми фигури, наподобяващи руския президент Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп, облечени в традиционни нидерландски носии и изобразени в поза, сякаш се целуват.

Парадът по каналите е кулминацията на ежегодния фестивал "Амстердам Прайд“. Градът беше избран от организаторите за домакин на тазгодишния "Световен прайд“ (WorldPride), тъй като се навършват 25 години, откакто там се състоя първият в света официално признат еднополов брак.

Мотото на двуседмичните събития в Нидерландия е "ЕДИНСТВО“.

Мерки за сигурност

На събитието присъства и нидерландският министър Роб Йетен,първият министър в страната, който открито заявява хомосексуалната си ориентация, докато полицейски служители патрулираха с велосипеди, джетове, лодки и автомобили, за да гарантират безопасното протичане на проявата.

След нападението по време на "Прайд“ шествието в Берлин миналия уикенд, кметът Фемке Халсема заяви, че Амстердам ще предприеме допълнителни, макар и неуточнени, мерки за сигурност.