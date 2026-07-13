Руската полиция задържа противник на войната в Украйна

Руският опозиционен политик Борис Надеждин, който се обявява срещу войната в Украйна, е бил задържан от полицията само дни след като властите го включиха в регистъра на "чуждестранните агенти", предаде Reuters.

"Полицията дойде", написа Надеждин в Telegram. Малко по-късно той съобщи, че е отведен в полицейското управление в родния си град Долгопрудни, северно от Москва.

Негова адвокатка, цитирана от руска медия, заяви, че политикът е обвинен в публично показване на екстремистки символ. Засега не е ясно за какъв знак става въпрос.

Надеждин е бивш либерален депутат в руския парламент, където заседава между 1999 и 2003 г. През 2024 г. той опита да се изправи срещу Владимир Путин на президентските избори, но Централната избирателна комисия отказа да го регистрира като кандидат.

Тогава комисията обяви, че сред внесените от него 105 000 подписа има недопустим брой невалидни.

В петък руското Министерство на правосъдието обяви Надеждин за "чуждестранен агент" - правен статут, който властите широко използват срещу критици на Кремъл, пише БТА.