Ким Йо-чен отрече: Северна Корея няма да изпраща още 50 000 войници в Русия

Ким Йо-чен, влиятелната сестра на лидера на Северна Корея Ким Чен-ун, отрече думите на украинския президент Володимир Зеленски, че Пхенян възнамерява да изпрати още 50 000 севернокорейски военнослужещи, за да се сражават за Русия срещу Украйна, предаде Ройтерс.

Ким Йо-чен, която заема висок пост в управляващата Корейска трудова партия, заяви, цитирана от Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА), че оценките на Зеленски са "неоснователни" и "измислени".

Украинският лидер направи това изявление в публикация в социалната мрежа Екс, в която призова Южна Корея да предостави подкрепа на Украйна за силите ѝ за противовъздушна отбрана.

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Ким Йо-чен подчерта, че отговорността за избухването на войната и продължаващата криза в Украйна носят единствено САЩ и западните държави.

През 2024 г. Северна Корея изпрати близо 14 000 свои военнослужещи в руската Курска област в рамките на споразумение за всестранно стратегическо партньорство, сключено по време на официалното посещение на руския президент Владимир Путин в Пхенян същата година.

По оценки на Украйна и независими източници Пхенян е доставил на Русия и милиони артилерийски и минометни снаряди, балистични ракети, артилерийски системи с голям обсег и реактивни системи за залпов огън.

Ким Йо-чен посочи, че "враждебната политика" на САЩ към Северна Корея не се е променила въпреки заповедта на американския президент Доналд Тръмп да намали значително американското участие в годишните учения "Щит на свободата Улчи" в Южна Корея.

Тя допълни, че въпреки че взаимоотношенията между лидерите на САЩ и Северна Корея са "наистина добри", Вашингтон продължава да организира учения съвместно с южнокорейската армия и заплашва по този начин националната сигурност на Пхенян.

Сестрата на севернокорейския лидер изтъкна също, че не е запозната с каквито и да било скорошни контакти между двамата държавни ръководители.

Тръмп в понеделник посочи, че е получил отговор от Ким Чен-ун, след като е съкратил мащаба на съвместното военно учение със Сеул, при което американският президент нарече Северна Корея "незаплашителна и уважителна".